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Polisle işbirliğini seçen çocuk Arslan Bağrıaçık'tan takdir aldı

Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde suç unsuru görüp polisi haberdar eden çocuğu makamında kabul ederek duyarlı davranışını tebrik etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Polisle işbirliğini seçen çocuk Arslan Bağrıaçık'tan takdir aldı

toplantının ayrıntıları:

Kilis Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, çevresinde gördüğü suç unsurunu tereddüt etmeden polis ekiplerine bildiren çocuğu makamında ağırladı. Görüşmede çocuğun davranışı ve olaya yaklaşımı ele alındı; yetkililer çocuğun bildirimde bulunarak güvenlik süreçlerine katkı sağladığını vurguladı.

emniyet müdürünün mesajı:

Bağrıaçık, çocuğun sergilediği duyarlı ve cesur davranışı tebrik ederek toplumda farkındalık ve vatandaşlık sorumluluğunun önemine dikkat çekti. Emniyet yetkilisi, benzer durumlarda yetkililere bilgi verilmesinin kamu güvenliğine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

aile ve eğitim vurgusu:

Açıklamada, çocuğun milli, manevi ve insani değerlerle yetişmesinde emeği bulunan aile ve öğretmenlerine teşekkür edildi. Çocuğa eğitim ve öğretim hayatında başarılar dilendi ve örnek davranışın takdir topladığı ifade edildi.

Görüşme, gençlerin toplumsal güvenliğe katkı sağlayacak sorumluluklar üstlenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini hatırlattı ve benzer duyarlılığın yaygınlaşmasının önemine işaret etti.

KİLİS EMNİYET MÜDÜRÜ ARSLAN BAĞRIAÇIK, ÇEVRESİNDE GÖRDÜĞÜ SUÇ UNSURUNU POLİSE BİLDİREN ÇOCUK İLE...

KİLİS EMNİYET MÜDÜRÜ ARSLAN BAĞRIAÇIK, ÇEVRESİNDE GÖRDÜĞÜ SUÇ UNSURUNU POLİSE BİLDİREN ÇOCUK İLE MAKAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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