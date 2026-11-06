özlü: sayıştay raporunda yolsuzluk iddiası yok, projeler hızla ilerliyor

Toplantının özeti ve başkanın değerlendirmesi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kasım ayı belediye meclis toplantısının ikinci oturumunda şehrin devam eden projeleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile yatırımları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Özlü, 2026’yı "Düzce için hamle yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, hedeflerden sapma olmadan yol aldıklarını vurguladı.

Sayıştay raporu: açıklama ve tepki:

Başkan Özlü, Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporunun 2024 yılına ilişkin olduğunu belirterek raporda herhangi bir yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama olmadığını açıkladı. Özlü, "Şükürler olsun ki açıklanan raporda herhangi bir yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değildir" sözleriyle belediyenin mali itibarının korunduğunu söyledi.

Şekli eksiklikler ve tamamlanan işlemler:

Sayıştay tarafından raporda işaret edilen hususların yeni yönetmeliklere uyum ve bazı teknik kodlama hatalarından kaynaklanan şekli eksiklikler olduğunu belirten Özlü, gerekli düzeltme ve belge gönderme işlemlerinin ağustos ayında tamamlandığını ifade etti. Başkan, yapılan düzenlemelerin 2027’de yayımlanacak 2026 yılı Sayıştay raporunda da görüleceğini kaydetti ve rapor üzerinden polemik çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

Öne çıkan proje ve yatırımlar:

Özlü, belediyenin geçmiş yıllarda başlattığı projelerin artık somutlaştığını; altyapı, üstyapı, ticaret ve turizm odaklı yatırımlarla Düzce’nin geleceğe hazırlandığını belirtti. Çalışmaların şehir ekonomisine ve imarına katkı sağlayacak şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap:

Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Özlü, daha önce kullanışsız olan alanın düzenli ve estetik dükkânların yer aldığı bir meydana dönüştüğünü aktardı. Projede 51 dükkan bulunduğunu, meydanın Düzce’nin ticari geleceği için önemli olduğunu ve bölgenin kısa zamanda şehrin merkezi haline geleceğini ifade etti. Özlü, projeye başlangıçta karşı çıkanların bile fikir değiştirdiğini ve bu alanın ticari prestij taşıdığını dile getirdi.

Merkez Park, millet bahçesi ve kütüphaneler:

Mayıs ayında temeli atılan Millet Bahçesi 2 ve Anıt Eser Projesi’nin sorunsuz devam ettiğini belirten başkan, yeni projenin adı olarak Merkez Parkı açıkladı. Toplam 52 dönüm üzerine kurulu olacak parkın şehir merkezinde geniş bir yeşil alan oluşturacağını, 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile birlikte bütünleşeceğini söyledi. Parkta amfi tiyatro, kafe, spor alanları, afet toplanma alanı ve Millet Kıraathanesi gibi donatılar yer alacak. Ayrıca Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen açılışla şehir merkezinde beşinci kütüphane olan Zincirlikuyu Kütüphanesi’nin hizmete alınacağını müjdeledi.

Altyapı, yol çalışmaları ve sanayi yatırımları:

Özlü, göreve başladığı günden beri altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı ve stratejik bir planla yürüttüklerini belirtti. Şehir içme suyu şebekesinin yenilenmesi projesinin Düzce’nin bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımı olduğunu, şebekenin modern şekilde yenilendiğini ve arıtma tesisinde önemli mesafe alındığını söyledi.

Asfalt ve yol çalışmaları:

Sosyal medyadaki eleştirilere cevap veren Özlü, Düzce yollarının asfaltsız olduğu iddialarına tepki göstererek "Hodri meydan" dedi. Başkan, yalnızca 2,5 ayda şehir genelinde 73 bin ton asfalt serdiklerini belirtti ve mevsim koşulları elverdiği sürece gece gündüz çalışarak görev süresi bitmeden asfaltlanmamış yol bırakmayacaklarını yineledi.

Sanayi altyapısı ve 4. etap müjdesi:

Beltaş Sanayi Sitesi 2. ve 3. etap çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini ve bu etaplardaki 162 dükkânın tamamının satıldığını açıklayan Özlü, 4. Etap için temel dolgu alanı çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının %80’inin tamamlandığını, aydınlatma çalışmalarının yakında başlayacağını ve sanayi sitesi asfalt çalışmalarının takip edeceğini belirtti.

Katılımcı yönetim ve gelecek vizyonu:

Başkan Özlü, belediyeciliği yalnızca klasik hizmetlerle sınırlamadıklarını, 47 mahalle sohbeti düzenleyerek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduklarını söyledi. Tabiatı bozmadan turizmi önceliklendiren bir vizyonla şehir imarı gerçekleştirdiklerini belirten Özlü, yatırımcıyı cesaretlendirmek ve bölgeyi cazibe merkezine dönüştürene kadar yapılan harcamaların "zayi değil yatırım" olduğunu vurguladı. Konuşmasını, Düzce’nin kimliğini koruyarak örnek bir şehir haline getirme hedefiyle tamamladı.

Başkan Özlü: "Yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değil"