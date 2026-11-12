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Okul bahçesini fidanlarla renklendiren öğretmene millî ağaçlandırma gününde plaket

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Faik Güngör Ortaokulu'nda 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 30'un üzerinde fidan diken Vedat Karaduman'a plaket verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul bahçesini fidanlarla renklendiren öğretmene millî ağaçlandırma gününde plaket

Etkinlik ve plaket takdimi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan Faik Güngör Ortaokulunda, 11 Kasım 2026 Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir tören düzenlendi. Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir okulu ziyaret ederek, okul bahçesindeki ağaçlandırma çalışmalarında örnek olan Matematik Öğretmeni Vedat Karaduman'a plaket takdim etti.

Öğretmenin bireysel girişimi ve etkisi:

Karaduman, kendi imkânları ve bireysel gayretleriyle okul bahçesine 30'un üzerinde fidan dikerek eğitim ortamının yeşillendirilmesine katkı sağladı. Bu girişim, öğrenciler arasında doğa sevgisini ve çevre bilincini güçlendirirken, okulda gönüllülük ve sürdürülebilirlik kültürünün pekişmesine de zemin hazırladı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Faik Güngör Ortaokulu Müdürü Nuri Albayrak, öğretmenlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil sosyal sorumluluk ve çevre bilinci konusundaki çabalarıyla da örnek olduklarını vurguladı. Albayrak, Vedat Karaduman'ın özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, nazik ziyaretleri ve katkılarından dolayı Sultan Demir'e de şükranlarını iletti.

Gerçekleştirilen bu etkinlik, Millî Ağaçlandırma Günü'nün doğaya sahip çıkma, çevre bilincini artırma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Okul çevresindeki ağaçlandırma çalışmaları, hem görsel hem de eğitimsel açıdan uzun vadeli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

ERZURUM&#039;UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN FAİK GÜNGÖR ORTAOKULUNDA, 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ...

ERZURUM'UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN FAİK GÜNGÖR ORTAOKULUNDA, 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR PLAKET TAKDİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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