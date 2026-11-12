Oltu'da şair ve ozana vefa: Yusuf Polatoğlu caddesi açıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, memleket sevgisini şiirlerine taşıyan ve yörede iz bırakan Ozan Yusuf Polatoğlu anısına bir caddeye adı verildi. PTT binası yanında, Karabekir İlkokulu'na ulaşımı sağlayan yolun ismi artık Yusuf Polatoğlu Caddesi olarak anılacak.

Cadde açılışı ve katılımcılar:

Açılış törenine, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile birlikte ATİP Onursal Başkanı Musa Serdar Çelebi, sanatçı Uğur Işılak, Ahmet Baydaroğlu, Mustafa Turgut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, kent ölçeğinde bir ahde vefa örneği olarak değerlendirildi.

Anma programı ve etkinlikler:

Cadde açılışının ardından katılımcılar, restorasyonu tamamlanan Oltu Kilisesi'ni ziyaret etti ve burada konuklara Oltu'nun meşhur cağ kebabı ikram edildi. Gecenin ana bölümünde Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde "Oltu’dan Avrupa’ya Uzanan Bir Ozanın Hikâyesi" başlıklı söyleşi ve panel düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Adem Çelebi'nin selamlamasını takiben, Mehmet Gözütok moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Musa Serdar Çelebi, Uğur Işılak, Ahmet Baydaroğlu ve Mustafa Turgut Ozan Yusuf Polatoğlu'nun hayatını, sanatını, şiirlerini ve Türk halk müziğine katkılarını anlattı. Etkinlikte ayrıca sanatçılar Polatoğlu'nun sevilen eserlerini seslendirerek salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Program sonunda Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, konuklara günün anısına Oltu taşı tespihi hediye etti ve hatıra fotoğraflarıyla etkinlik sonlandırıldı. Belediye, Ozanın şiirlerini kitap hâline getirerek Oltulularla buluşturma çalışmalarını da sürdüreceğini açıkladı.

Bu adım, Oltu'nun yetiştirdiği kültür ve sanat değerlerinden birinin adının somutlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından anlamlı bulundu. Düzenlenen panel, sinevizyon gösterimi ve dinletiler, Polatoğlu'nun eserlerinin ve yaşamının kent belleğindeki yerini pekiştirdi.

OLTULU HALK OZANI YUSUF POLATOĞLU’NUN HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA, OLTU PTT BİNASI YANINDA BULUNAN VE KARABEKİR İLKOKULU’NA ULAŞIMI SAĞLAYAN CADDEYE YUSUF POLATOĞLU CADDESİ ADI VERİLDİ. CADDENİN AÇILIŞ TÖRENİNE OLTU BELEDİYE BAŞKANI ADEM ÇELEBİ, ATİP ONURSAL BAŞKANI MUSA SERDAR ÇELEBİ, SANATÇI UĞUR IŞILAK, AHMET BAYDAROĞLU, MUSTAFA TURGUT, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANI ERGÜN ENGİN, AK PARTİ OLTU İLÇE BAŞKANI B. OĞUZ YAVUZ, MHP OLTU İLÇE BAŞKANI VEDAT SAĞLAM VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.