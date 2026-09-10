Başkent su rezervlerinde bölgesel farklılık: Eğrekkaya ve Kesikköprü öne çıktı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verileri, başkente su sağlayan barajların genel doluluk ortalamasının azalan yağışlarla birlikte gerilediğini gösteriyor. Kent genelindeki toplam doluluk oranı yüzde 40,68 olarak kaydedilirken, aktif kullanılabilir su oranı yüzde 33,77 seviyesinde raporlandı. Bu veriler arasında Eğrekkaya Barajı'nın son durumu dron ile görüntülendi.

genel doluluk ve kullanılabilir su oranı:

ASKİ'nin açıkladığı sayısal değerler, ana su rezervlerinde farklı dağılımlar olduğunu ortaya koyuyor. Toplam doluluk ve aktif kullanılabilir su göstergeleri, kent genelinde su yönetiminin önceliklerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilecek seviyelerde. Özellikle depolama ve işletme planlamasında öncelik verilen rezervlerin durumu kritik önem taşıyor.

baraj bazlı güncel veriler:

Eğrekkaya Barajı, toplam 93 milyon metreküp depolama kapasitesi içinde yaklaşık 63 milyon metreküp su tutarak doluluk oranını yüzde 70'e yakın seviyede tutuyor; bu durum barajı başkentin en önemli rezervleri arasında öne çıkarıyor.

Kesikköprü Barajı ise yüzde 100 doluluk oranıyla tam kapasite çalışıyor. Diğer barajlarda kaydedilen doluluklar sırasıyla şu şekilde: Çubuk 2 yüzde 53,95, Akyar yüzde 53,18, Kavşakkaya yüzde 50,51 ve Kurtboğazı yüzde 40,84.

Başkentin en büyük depolama kapasitesine sahip ana rezervlerinden Çamlıdere Barajı, bünyesindeki 405 milyon metreküpten fazla su ile yüzde 36,61 doluluk oranında seyrederken, daha düşük doluluk oranlarına sahip diğer tesisler Kargalı yüzde 31,37, Peçenek yüzde 29,44 ve Türkşerefli yüzde 10,14 olarak kayda geçti.

Genel görünüm, başkentte kaynaklar arasında ciddi dalgalanmalar bulunduğunu, bazı barajların yüksek rezervlerle öne çıktığını bazılarının ise daha sınırlı dolulukta olduğunu gösteriyor. ASKİ verileri, su yönetimi ve planlamasında bölgesel farklılıkların dikkate alınmasının gerekliliğine işaret ediyor.

Ankara'da barajların son durumu böyle görüntülendi