Yeşilyurt meclisi 28 maddeyi karara bağladı: TÜBİTAK projesi ve tahsis kararları öne çıktı

Yeşilyurt meclisi kasım ayı toplantısında 28 maddeyi kabul etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Kasım Ayı 1. Toplantısı’nda toplam 28 madde üzerinde karar aldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı; mazeretli üyelerin dilekçeleri kabul edilip, 21 Ekim 2026 tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim tutanağı özetinin onayı ile devam etti.

Başkan Geçit’in değerlendirmeleri ve teşekkürleri:

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Geçit, AK Parti’nin iktidara gelişinin 24’üncü yılı vesilesiyle teşekkür ve anma mesajı paylaştı. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ailesine taziyelerini iletti. Malatya’ya yapılan ziyaretlerde destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gülere teşekkür etti.

Geçit, spora da vurgu yaparak 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtsporun 9 maçta 8 galibiyetle lider olduğunu, takımın attığı 36 golle dikkat çektiğini ve bu sezonki 2. Lig hedefi için Büyükşehir ve Battalgazi belediyeleriyle koordineli destek sağlandığını belirtti. Meclis üyeleri ve taraftarlar, Cumartesi günü saat 13.00te Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak Kırşehirspor maçına davet edildi.

Tahsis ve protokollere ilişkin kararlar:

Gündemdeki maddeler arasında taşınmaz tahsisleri ve iş birlikleri de yer aldı. Kaynarca Mahallesi’nde belediyeye ait iki ayrı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı (Malatya İl Müftülüğü)ne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisine onay verildi ve protokolü imzalamak üzere Başkan Geçit’e yetki tanındı.

Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 3.613 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adına personel barınma ihtiyacı amacıyla yapılan tahsis protokolünün süresi uzatıldı. 13 Aralık 2023 tarihli protokolün sona erme tarihi olan 13 Aralık 2026den itibaren tahsis süresi 3 yıl daha uzatılacak.

Yeşilyurt Millet Bahçesi içerisindeki Yeşilyurt Bilim Merkezi için, Yeşilyurt Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde yürütülecek "Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" kapsamında proje uygulanması kabul edildi. Bu kapsamda Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalamak üzere Başkan Geçit’e yetki verildi.

Çarmuzu Mahallesi Babuktu Sanayi Sitesi’nde yapılacak taşkın koruma inşaatı ile ilgili olarak Devlet Su İşleri (DSİ) ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki tanındı. Ayrıca ilçe genelinde yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında deprem performans değerlendirme raporu istenmesine ilişkin düzenleme, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi.

Sayıştay raporu ve kamuoyuna duyuru:

Toplantıda, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında yapılan denetim sonucu hazırlanan "2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu" ile "Kamu İdaresine Bildirilecek Hususlar" başlıklı raporun yayınlandığı bilgisi meclise sunuldu. Söz konusu raporun Yeşilyurt Belediyesinin ilan panosunda ve resmi internet sitesinde yayımlanacağı, ayrıca Sayıştay Başkanlığı’nın resmi sitesinden kamuoyunun erişimine açık olduğu belirtildi. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca 2025 yılı denetim sonuçları Meclis’in bilgisine sunuldu.

Gündemde yer alan imar maddelerinin bazıları kabul edilirken, bazıları ilgili komisyonlara havale edildi. Kasım ayı çalışmalarına ilişkin ikinci birleşim toplantısının 6 Kasım Cuma günü saat 14.00te yapılacağı duyuruldu.

Toplantı kararları arasında yer alan tahsisler, proje onayları ve denetim raporunun yayımlanması gibi adımlar, belediyenin hem fiziksel yatırımlarını hem de kurumsal şeffaflığını ilerletmeye yönelik hamleler olarak öne çıktı. Meclisin 2. birleşiminde eksik kalan imar düzenlemeleriyle ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI İLHAN GEÇİT