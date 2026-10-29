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Köşk’te Cumhuriyet Bayramı 103. yılında meydanlarda coşkuyla anıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 29 Ekim kutlamaları Kaymakamlık makamındaki tebrikatla başladı; Kent Meydanı'ndaki tören öğrenci gösterileri ve halk oyunlarıyla devam etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köşk’te Cumhuriyet Bayramı 103. yılında meydanlarda coşkuyla anıldı

Törenler başladı:

Dün itibariyle başlayan 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Aydın'ın Köşk ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, sabah saatlerinde Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle resmen açıldı. Tören, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen tebrikatın ardından Kent Meydanı'na taşındı.

Kent Meydanı'ndaki program:

Kent Meydanı'ndaki resmi program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından düzenlenen tören geçişi ile kurum temsilcileri ve öğrenci toplulukları kortej oluşturdu. Tören sırasında duyulan coşku, katılımcıların alkışlarına yansıdı.

Gösteriler ve konuşma:

Törenlerde Köşk Kaymakamı Hasan Taş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı ve halkın bayramını kutladı. Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ile hazırlanan özel gösteriler sunuldu; daha sonra düzenlenen halk oyunları gösterileri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinlikler, kent yaşamında Cumhuriyet bilincinin canlı tutulmasına yönelik güçlü bir halk buluşması niteliği taşıdı.

29 Ekim kutlamaları, ilçede farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı, resmi törenlerin ve kültürel sunumların bir arada yürütüldüğü bir programla sürdü ve gün boyu devam eden etkinliklerle son buldu.

AYDIN&#039;IN KÖŞK İLÇESİNDE DÜN İTİBARİYLE BAŞLAYAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ BUGÜN...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE DÜN İTİBARİYLE BAŞLAYAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ BUGÜN COŞKULU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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