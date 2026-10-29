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Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgası: taş ve sopalar 7 kişiyi yaraladı

Siverek ilçesi Gürakar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgası: taş ve sopalar 7 kişiyi yaraladı

Olay yeri ve gelişme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Gürakar Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık, taş ve sopaların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Çatışmada, alınan ilk bilgilere göre 7 kişi yaralandı. Olayın ardından mahallede gerginlik yaşandı ve çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Soruşturma ve süreç:

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın çıkış sebebi olarak gösterilen arazi anlaşmazlığı ve taraflar arasındaki önceden var olan husumetin ayrıntıları araştırılıyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ile olay yerinde toplanan bilgiler değerlendiriliyor; yetkililer, olayın tarafları ve yaşanan kavgaya ilişkin delilleri topluyor ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TAŞLI VE...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TAŞLI VE SOPALI KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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