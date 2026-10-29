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Marmara Forum'da minik gazetecilerle Cumhuriyet coşkusu

Marmara Forum'da kostümlü çocuklar, 29 Ekim'e özel hazırlanan gazeteleri ve Türk bayraklarını dağıtarak Cumhuriyet'in 103. yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmara Forum'da minik gazetecilerle Cumhuriyet coşkusu

etkinlikten görüntüler:

Marmara Forum alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel kostümler giymiş çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan tabloid gazetelerle ziyaretçilere dağıtım yaptı. Minik gazeteciler ziyaretçilere gazeteleri ulaştırırken mekan renkli görüntülere sahne oldu.

marşlar ve ziyaretçi coşkusu:

Etkinlik boyunca çalınan marşlar, Cumhuriyet Bandosu eşliğinde duyuldu; ziyaretçiler marşlara eşlik edip bayraklarla karşılık verdi. Alkışlar, gülümsemeler ve çocukların heyecanı, 29 Ekim ruhunun canlı şekilde yaşanmasına katkı sağladı.

Dağıtılan gazeteler ve miniklerin performansı, alışveriş merkezinde gezen hem çocukların hem yetişkinlerin katıldığı sıcak ve birleştirici bir atmosfer oluşturdu. Cumhuriyet'in 103. yılı anısına hazırlanan bu etkinlikte çocukların mutluluğu ve ziyaretçilerin coşkuyla eşlik etmesi öne çıkan unsurlar oldu.

CUMHURİYET’İN 103. YILI, TÜRK BAYRAKLARI VE MARŞLARLA KUTLANDI. ÖZEL KOSTÜMLERİYLE GAZETECİ...

CUMHURİYET’İN 103. YILI, TÜRK BAYRAKLARI VE MARŞLARLA KUTLANDI. ÖZEL KOSTÜMLERİYLE GAZETECİ ÇOCUKLAR, CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL HAZIRLANAN GAZETELERİ MARMARA FORUM'DA DAĞITARAK ZİYARETÇİLERE BAYRAM COŞKUSU YAŞATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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