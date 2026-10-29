Dolmabahçe'de cumhuriyet bayramında TCG Kemalreis'e yoğun ilgi

TCG Kemalreis halkın ziyaretine açıldı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni vatandaşların ziyaretine açıldı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 29 gemi arasındaki fırkateyn, Beşiktaş kıyılarından kalkan teknelerle ulaşan ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçilere geminin çeşitli bölümlerinde görevli askerler tarafından bilgi verildi ve ziyaret sonunda çok sayıda hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaretçi akını ve ulaşım:

TCG Kemalreis'i görmek isteyenler, Beşiktaş Deniz Müzesi önünden kalkan teknelere binmek için iskele önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aileler, çocuklarla birlikte teknelere binerek fırkateyne ulaştı; gemi içindeki düzen ve güvenlik önlemleri kapsamında ziyaretler belli bir düzenle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında açılan diğer gemilerle birlikte halkın deniz kuvvetlerine gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Ziyaretçilerin duyguları ve anıları:

Gemiyi küçük kızıyla birlikte ziyaret eden İbrahim Akcan, "Çok güzel, biz gemileri, askerlerimizi çok seviyoruz. Kızımızla Cumhuriyet coşkusu yaşamak ve devletimizin gemisini görmek için buraya geldik. Benim kızım gemileri de çok seviyor. Biz daha önce Yıldırım gemisine gelmiştik. Bundan dört sene önce onu ziyaret etmiştik. Genelde askeri gemiler buraya geldiğinde uğruyoruz. Askerimizin başarısıyla her zaman gururlanıyoruz" diye konuştu.

Aslan Mehmet Tuğrul ise, "Gerçekten güzel bir duygu. Askerde bahriyeydim ama askerliğimi Ankara’da yaptım. Bundan 107-108 yıl önce şu anda fırkateynin demirli olduğu yerde, Dolmabahçe Sarayı’nın karşısında İngiliz gemileri vardı. Kendi donanmamızın kuvvetini görmek çok onur ve gurur verici bir şey. Gerçekten duygulanıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Donanmada askerlik yapan ziyaretçiler de duygularını paylaştı. Hasan Gürçay, "Çok güzel şeyler. Duygulandırıyor, güzel, seviniyoruz. 52 yıl önce Türk donanmasına Gölcük’te katılmıştım. Birinci Dünya Savaşı’na girmiş gemilerde 24 ay askerlik yaptım. Bugün ise kendi öz gemilerimizi ziyaret etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi. Cengiz Vatan ise ziyaret çağrısı yaparak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda böyle bir fırkateyni gelip gezmek çok mutluluk verici bir şey. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye ekledi.

Gözlemler, halkın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle deniz kuvvetlerine ve gemilere gösterdiği ilginin güçlü olduğunu, ziyaretlerin hem duygusal bir bağ kurma hem de tarihi hatırlama işlevi gördüğünü ortaya koydu.

CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DOLMABAHÇE AÇIKLARINA DEMİRLEYEN TCG KEMALREİS FIRKATEYNİ VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI. TCG KEMALREİS'İ GÖRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN, GEMİYE GİDEN TEKNELERİN KALKTIĞI İSKELE ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDUĞU GÖRÜLDÜ.