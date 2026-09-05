Niksar'da Balıklıova şelalesi çevresinde kaybolan iki kardeş için arama başlatıldı

olayın yaşandığı bölge ve koşullar:

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü yakınlarındaki Balıklıova Şelalesi civarında meydana gelen olayda, koyun otlatmak için araziye giden kardeşlerden bir süre sonra haber alınamadı. Aile ve köylüler tarafından kayboldukları bildirilen kişilerin, R. K. (18) ve kardeşi U. K. (17) olduğu belirtildi.

arama çalışmaları ve müdahale:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler şelale ve çevresinde kayıp kardeşleri bulmak için arama faaliyeti başlattı; çalışmaların yürütüldüğü alanda köylülerin de desteği olduğu öğrenildi.

Yetkililer, arama çalışmalarının bölgenin arazi yapısı ve su kaynakları dikkate alınarak sürdürüldüğünü, ilerleyen saatlerde ekip sayısının ve arama yöntemlerinin duruma göre artırılabileceğini kaydetti.

NİKSAR İLÇESİNDE KOYUN OTLATMAK İÇİN ARAZİYE ÇIKAN 17 VE 18 YAŞLARINDAKİ İKİ KARDEŞTEN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI