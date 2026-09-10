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Başkentte kaçakçılığa darbe: 21 milyon liralık mal ele geçirildi

Ankara KOM ekipleri Çankaya ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 116 bin 429 parça kaçak mal ele geçirip 4 kişi hakkında işlem yaptı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkentte kaçakçılığa darbe: 21 milyon liralık mal ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda önemli miktarda kaçak mal ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

yasal dayanak ve yürütülen işlemler:

Yetkililer, işlemlerin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve TCK 186 kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Söz konusu kanun maddeleri uyarınca şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

ele geçirilen ürünler ve piyasa değeri:

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında 16.000 kilogram muhtelif gıda, 100.000 adet gıda paketi, 200 paket sigara, 168 adet cep telefonu aksesuarı, 50 adet elektronik sigara ve 11 adet cep telefonu yer aldı. Toplamda 116.429 ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen malların tahmini piyasa değerinin 21.010.000 lira olduğu kaydedildi.

operasyonun anlamı:

Açıklanan rakamlar, operasyonun hem tüketici güvenliği hem de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele açısından taşıdığı önemi işaret ediyor. KOM ekiplerinin çalışmalarının, piyasa denetimi ve kaçakçılığın engellenmesine yönelik adımlar kapsamında devam ettiği belirtildi.

ANKARA KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOM) TARAFINDAN YAPILAN KAÇAKÇILIK...

ANKARA KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOM) TARAFINDAN YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU SONUCUNDA 4 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 21 MİLYON 10 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KAÇAK MALA EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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