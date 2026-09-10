Çankaya'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda binlerce sentetik hap ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Çankaya Mahallesi'nde şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen şahıs gözaltına alındı.

ele geçirilenler ve gözaltı:

Operasyonda gözaltına alınan Y.A. ile ikametinde yapılan aramada, 11 bin 274 adet sentetik hap, 68 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı kolluk birimleri tarafından kayda geçirildi.

adli süreç:

Şüpheli Y.A. hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda devam ediyor.

MERSİN POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, 11 BİN 274 SENTETİK HAP VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.