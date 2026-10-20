Başkentte köpüren öfke ülkeye yayıldı

Paris'te hafta sonu şiddetinin bilançosu

Fransa'nın başkenti Paris'te ve ülkenin diğer büyük kentlerinde hayat pahalılığı, eğitimdeki sorunlar ve hükümet politikalarına tepki olarak başlayan gösteriler 17 Ekim Cumartesi düzenlenen kitlesel eylemlerle tırmandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde yaklaşık 550 bin, gösteri organizatörlerinin açıklamasına göre ise 800 bin kişi sokaklara çıktı. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve diğer merkezlerde mağaza yağmaları, araç kundaklamaları ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Gözaltılar ve yaralılar:

Adalet Bakanı Gérald Darmanin'in 19 Ekim açıklamasına göre hafta sonu yaşanan olaylarda 2.513 kişi gözaltına alındı ve 67 kişi cezaevine konuldu. Resmi kaynaklar, gösteriler sırasında yaklaşık bin polis ve jandarmanın yaralandığını bildirirken, göstericiler arasında da yaralananlar olduğu kaydedildi. Paris'te bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi; ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Ülke genelindeki ölü ve yaralı sayısına dair henüz doğrulanmış, kesin bir bilanço paylaşılmadı.

Ticari tahribat ve yağma:

Hükümetin açıkladığı verilere göre en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Lüks markaların mağazaları, özellikle Louis Vuitton ve Rolex gibi isimler saldırıların hedefi oldu; Marsilya'da Rolex, Hermes ve Louis Vuitton mağazalarının vitrinleri kırıldı ve yüksek değerli ürünler çalındı. Carrefour, 50 mağazasının zarar gördüğünü, bunlardan 20'sinin yağmalandığını duyurdu. Birçok mağazada vitrinler kırıldı, ürünler çalındı ve bazı iş yerleri faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Araçlar ve ekonomik boyut:

Gösteriler sırasında çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet ateşe verildi ya da tahrip edildi; yakılan araçların ülke genelindeki toplam sayısı henüz açıklanmadı. Ticaret sektöründeki maddi zararın yüz milyonlarca euroya ulaşabileceği değerlendirilirken, sigorta şirketleri henüz toplam hasara ilişkin kesin bir bilanço paylaşmadı. Hükümet, zarar gören işletmelere ekonomik destek sağlanacağını, kısa çalışma desteği uygulanacağını ve özel bir destek fonu oluşturulacağını açıkladı.

Yasal tartışma ve yerel önlemler:

Olayların ardından kamuoyunda tekrar gündeme gelen "Kıran öder" (casseurs-payeurs) yasa tasarısı, 16 Eylül'de Senato'ya sunulmuştu. Tasarı; belirli şartlarda şiddet olaylarına karışan kişilerin zararlardan ortak sorumlu tutulmasını ve kişi başına 10 bin euro'ya kadar tazminat yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor. Düzenleme henüz yasalaşmadı; Senato'da görüşülmesinin 27-28 Ekim tarihlerinde planlandığı bildirildi.

Ayrıca bazı kentlerde yerel güvenlik önlemleri uygulandı: Lyon'da Presqu'île bölgesinde 21.00-06.00 arasında kısıtlama, kuzeyde Lille, Douai, Wattignies ve Denain'de 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları (Lille'de yalnızca 18 yaşından küçükleri kapsayacak şekilde), Nice kent merkezinde 25 Ekim'e kadar 21.00-06.00 arası, Bordeaux'un belirli bölgelerinde ise 26 Ekim'e kadar 22.00-07.00 arası refakatsiz çocuklara yönelik yasaklar getirildi. Marsilya'da tam sokağa çıkma yasağı yerine gösteri ve toplanma kısıtlamaları uygulandı.

Hafta sonu olayları, yalnızca sokaklardaki gerginliği değil, aynı zamanda ekonomik maliyeti, mağdur olan işletmelerin ve lüks markaların uğradığı kayıpları ve yasal düzenleme tartışmalarını da gündeme taşıdı. Soruşturmalar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; resmi rakamların güncellenmesi bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu boyunca şiddetini arttıran hayat pahalılığına karşı protestoda 2 bin 513 kişi gözaltına alınırken en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Şiddet olaylarında çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet ateşe verildi veya tahrip edildi.