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Balaban muhtarlarla Ortaköy'de buluştu, kırsalın önceliklerini masaya yatırdı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kırsal muhtarları ve ailelerini Ortaköy Yunuspark'ta ağırlayıp talepleri dinledi ve iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Balaban muhtarlarla Ortaköy'de buluştu, kırsalın önceliklerini masaya yatırdı

Yunusemre'de muhtar buluşması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kırsal mahalle muhtarlarını ve ailelerini Ortaköy Yunuspark'ta ağırladı. Etkinlik yoğun katılımla gerçekleşirken belediye yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.

Katılım ve temsilciler:

Programa Başkan Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yeni Parti İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan ve Seyit Ali Özmen ile Muhtarlık İşleri Müdürü Gizem Yıldız katıldı. Muhtarlar aileleriyle birlikte etkinlikte yer aldı ve mahallelerindeki öncelikleri aktardı.

Görüş alışverişi ve öncelikler:

Başkan Balaban, muhtarlarla yürütülen çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu; talepleri dinleyip not aldı. Balaban, muhtarların yerel yönetimle vatandaş arasında kritik bir köprü olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: 'Muhtarlarımız, mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından bilen, vatandaşlarımızla yerel yönetimler arasında güçlü bir köprü kuran temsilcilerimizdir.'

Balaban, Yunusemre'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürme hedefini yineleyerek muhtarlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve emekleri için muhtarlara teşekkür etti. Ayrıca Yeni Parti İlçe Başkanı Yalçın Arcak da muhtarlara çalışmalarında başarı diledi ve teşekkürlerini iletti.

Toplantı, muhtarların taleplerinin yerinde tespiti ve vatandaş beklentilerine hızlı çözüm üretme amacıyla yerel yönetimlerle muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi mesajıyla sonlandı.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KIRSAL MAHALLE...

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KIRSAL MAHALLE MUHTARLARINI AİLELERİYLE BİRLİKTE ORTAKÖY YUNUSPARK’TA AĞIRLADI. MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEN BALABAN, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI VE VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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