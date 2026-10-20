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Operasyonda 37 şüpheli gözaltında: MESEM'lerde rüşvet ve dolandırıcılık iddiaları:

Mersin merkezli operasyonda MESEM bağlantılı 37 kişi gözaltına alındı; soruşturmada kamu zararının 36.244.715 TL olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Operasyonda 37 şüpheli gözaltında: MESEM'lerde rüşvet ve dolandırıcılık iddiaları:

Operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik inceleme başlattı. Ekipler, iddia edilen "Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturmanın bulguları:

Yürütülen çalışmada, bazı MESEM okullarında meydana geldiği öne sürülen usulsüzlüklerin kamuya büyük boyutta zarar verdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre kamu zararı 36.244.715 TL seviyesinde kaydedildi. Ayrıca soruşturmada 8.749.000 TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alındığı öne sürüldü.

Soruşturmada toplamda bağlantılı 45 şahıs belirlendi; bu kişilerden birinin yakın zamanda vefat ettiği, ikisinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın güncel durumu:

Bu kapsamda Mersin merkez ve Silifke ile Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Mersin ve Silifke'deki bazı MESEM okullarının eski müdür ve yardımcılarının da bulunduğu 37 şüpheli yakalandı ve adli işlemler için emniyete götürüldü.

Diğer taraftan, hâlen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyon ve soruşturma süreci yetkililer tarafından yürütülmeye devam ediyor.

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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