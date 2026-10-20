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Samsun'da down sendromlu bireyler için somut çözüm yolları masaya yatırıldı

Samsun'da gerçekleştirilen çalıştay, down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim, istihdam ve toplumsal katılımlarında somut ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da down sendromlu bireyler için somut çözüm yolları masaya yatırıldı

çalıştayın hedefleri ve organizasyon:

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı" Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Çalıştayın temel amacı, down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik somut, uygulanabilir politika ve uygulama önerileri üretmek olarak belirlendi.

Programa kamu kurumları, akademisyenler, alanın uzmanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileler katıldı. Gün boyu gerçekleştirilen oturumlarda sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

ailelerin önemi ve müdürün açıklamaları:

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çalıştayda yaptığı konuşmada erken çocukluk döneminden başlayan desteklerin önemine vurgu yaptı. Gümrükçü’nün ifadeleri, çalıştayın hak temelli ve kapsayıcı yaklaşımını özetledi: "Bu süreçte yalnızca bireylerimizin değil, onların yaşam yolculuğunda en önemli destekçileri olan ailelerimizin de ihtiyaçlarını gözetmek zorundayız. Ailelerimizin doğru bilgiye, nitelikli hizmetlere ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına erişimini sağlamak, kamu kurumları olarak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır."

Gümrükçü ayrıca engellilik alanında kalıcı çözümler üretmenin kurumlar arası iş birliği, sivil toplum katkısı ve ailelerin doğrudan katılımıyla mümkün olacağını belirtti ve sahadaki deneyimlerin akademik bilgiyle harmanlanmasının önemine değindi.

çalışma masaları, öncelikler ve sonuç bildirgesi:

Çalıştay kapsamında oluşturulan sekiz çalışma masası ile down sendromlu bireylerin erken müdahale, bağımsız yaşama katılım ve yaşam boyu destek süreçlerine ilişkin ihtiyaçlar detaylandırıldı. Gün içindeki oturumlarda ortaya çıkan öneriler paylaşıldı ve öncelikli çözüm alanlarının tespiti hedeflendi.

Oturumların ardından, ortaya çıkan bulguların ve önerilerin derlenerek Samsun Down Sendromu Strateji ve Çözüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi olarak sunulması planlandı. Çalıştayın amaçlarından biri, yalnızca sorunları analiz etmek değil, ilde hayata geçirilebilecek somut ve sürdürülebilir çözüm önerilerini ortaya koymaktı. Gümrükçü bu hedefi özetleyerek, "Çalıştayımızın sonuçlarının, ilimizde yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine, kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ve Down sendromlu bireylerimizin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Programın devamında down sendromlu bireyler ve aileleri için akşam yemeği düzenlendi; ayrıca down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik atölyesi gerçekleştirildi. Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, SBB Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalıştaydan beklenen çıktıların, il düzeyinde uygulamaya dönük adımlara dönüşmesi ve aile odaklı, sürdürülebilir destek mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

Samsun’da &quot;Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı&quot;

Samsun’da "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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