Menteşe’de tenis kursları yoğun ilgi görüyor:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları çatısı altında açılan tenis kurslarına çocuklardan yoğun katılım var. Program, sporla erken yaşta tanışmayı amaçlayarak aileler ve küçük sporcular tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Seanslar, oyun temelli etkinlikler ve temel hareket öğretisine odaklanıyor. Minik sporcular, uzman eğitmenler eşliğinde raket tutuşu, top kontrolü ve temel ayak hareketleri gibi tenis tekniklerini öğreniyor; antrenmanlar hem eğlenceli hem de öğretici bir düzende ilerliyor.

Çocukların enerjileri ve heyecanları antrenmanlara yansıyor; çalışmalar, takım ruhunu ve spora bağlılığı güçlendirecek şekilde planlanıyor. Kısa süreli oyunlar ve tekrarlarla hem motor beceriler hem de temel tenis alışkanlıkları pekiştiriliyor.

Amaçlar ve yerel yürütme:

Programın temel hedefleri arasında küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazandırmak, fiziksel gelişimi desteklemek ve tenis sporuna ilginin artmasına katkı sağlamak yer alıyor. Eğitimlerin ücretsiz sunulması, erişilebilirliği artırırken, uygulamayı yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocukların spora yönlendirilmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yerel yetkililer kursların sürekliliğini ve niteliğini artırmayı planlarken, aileler de çocuklarının hem fiziksel hem sosyal gelişiminden memnun olduklarını belirtiyor.

MENTEŞE’DE MİNİK RAKETLER TENİSLE BULUŞUYOR