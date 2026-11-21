Gençlerbirliği taraftarlarından veda jesti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşmada tribünlerden eski başkan Arda Çakmak'a yönelik anlamlı bir jest gerçekleştirildi. Çakmak, yarın yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde görevinden ayrılacağını açıklamış; taraftarlar da bu kararın ardından tribünde bir pankart açtı.

Pankart ve tribün atmosferi:

Tribünde açılan pankartta Teşekkürler Arda Başkan yazısı yer aldı. Pankart, görev sürecinin ardından Çakmak'a teşekkür anlamı taşıyan net bir mesaj sundu; taraftarların bu davranışı, kulüp içindeki değişim sürecine karşı duygusal bir tepki olarak değerlendirildi.

Genel kurul ve aday süreci:

Genel kurulun yarın yapılacak olması ve mevcut başkan yardımcısı Ali Osman Avşar'ın tek aday olarak genel kurula katılacak olması, kulübün yönetim hattında yakın zamanda bir değişim beklendiğini gösteriyor. Taraftarların maçta açtığı pankart, istifa açıklamasının hemen ardından gelen bir teşekkür ifadesi olarak öne çıktı ve gündemdeki seçime dikkat çekti.

Bu jest, hem Çakmak dönemine yönelik takdirin hem de yaklaşan genel kurulun yerel kamuoyundaki öneminin bir göstergesi olarak kayda geçti.

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARI GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLAYAN ARDA ÇAKMAK’A TRİBÜNDE JEST YAPTI. TARAFTARLAR ‘TEŞEKKÜRLER ARDA BAŞKAN’ YAZILI PANKART AÇTI.