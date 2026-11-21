Karacabey'de teknik lider değişimi:

Karacabey Belediyespor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Burhanettin Basatemür'ü getirdi. Kulüp yönetimi, deneyimli isme yetki verildiğini resmi açıklamayla duyurdu.

Basatemür'ün kariyeri:

Burhanettin Basatemür, teknik direktörlük kariyerinde Turgutluspor, Altınordu, Kasaba Spor, Saruhanlı Belediyespor, Alaşehir Belediyespor, Somaspor, Menemen FK ve son olarak Karşıyaka'da görev yaptı. Bu takımlardaki tecrübesi, Basatemür'ü Karacabey için tercih edilen aday haline getirdi.

Kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi. Yönetimin atamada tecrübe ve sürekliliğe önem verdiği vurgulandı.

Yeni teknik direktörün ekibiyle kuracağı uyum ve sezon planı, takımın performansına doğrudan etki edecek. Karacabey Belediyespor camiası, Basatemür'ün yönetiminde oluşacak yeni çalışma düzenini ve sahadaki yansımasını yakından takip edecek.

KARACABEY BELEDİYESPOR, TEKNİK DİREKTÖR RAMAZAN ÇELİK İLE YOLLARIN AYRILMASININ ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE 53 YAŞINDAKİ BURHANETTİN BASATEMÜR'Ü GETİRDİ. KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA, DENEYİMLİ TEKNİK ADAM İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞI DUYURULDU.