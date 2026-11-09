Kartepe kış sezonuna hazırlanıyor: ulaşım hatlarında çizgi yenileme çalışması

Kartepe ulaşım hatlarında çizgi yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış sezonu öncesinde Kartepe Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan güzergahlarda trafik güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir yol çizgi çalışması yürüttü.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma, kayak merkezine doğrudan ulaşım sağlayan Maşukiye, Derbent ve Arslanbey güzergahlarını kapsadı. Ekipler toplam 49 bin metre yol çizgisini yeniledi; özellikle eğimli ve keskin virajlarda 7 bin 350 metrekarelik alanda şerit çizgileri yenilenerek sürücülerin yol takibi kolaylaştırıldı.

görünürlük ve güvenliğe yönelik önlemler:

Kartepe, deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yükseklikte bulunuyor ve kış aylarında sis, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Bu nedenle çalışmalar sırasında araç farlarından gelen ışığı yansıtan, gece ve sisli havalarda görünürlüğü artıran sarı renkli soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.

Yetkililer, kış turizmi döneminde yoğun araç trafiğine sahne olan güzergahlarda yapılan yenilemelerle sürücülerin özellikle virajlı ve eğimli kesimlerde şeritleri daha rahat takip edebileceğini, bunun da trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

KOCAELİ'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN KARTEPE KAYAK MERKEZİ'NE ULAŞIM SAĞLAYAN YOLLARDA, KIŞ SEZONU ÖNCESİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI.