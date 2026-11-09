Fatma Betül Sayan Kaya iddiaları reddetti, tutuklama gerekçesi delillerle açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimlikçe tutuklanan eski bakan ve milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kaya, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve borsayla ilişkisinin olmadığını savundu.

Kaya’nın savunması:

Kaya, ifadesinde aylık 500 bin lira gelirinin bulunduğunu söyleyerek, atılı suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu beyan etti. Emniyet ve savcılıktaki ifadelerini tekrarladığını anlatan Kaya, Tera grubu yöneticileriyle hakkında ileri sürülen "yoğun görüşme trafiği" iddiasını kabul etmedi.

Kaya, Erdin Özel ile yalnızca bir kez tanışma amaçlı görüşme yaptığını, kendisinin yardımcısı olarak önerildiğini ancak hiçbir dönemde yardımcısı olmadığını belirtti. Bu görüşmenin tanışma niteliği taşıdığını, Tera Holding hakkında bilgiyi söz konusu görüşmede edindiğini söyledi ve kendisinin daha önce borsa hesabı bulunmadığını aktardı.

Ekonomi eğitimi almış olmasına rağmen siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durduğunu söyleyen Kaya, eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını ifade etti. Ayrıca Emre Tezmen ile de sadece bir görüşme yapıldığını yineleyerek, her iki isimle de iddia edildiği gibi yoğun bir görüşme trafiği olmadığını savundu.

Kaya, savcılığın sevk yazısında hisselerinin tamamını 16 Eylül 2026 tarihinde sattığına dair ifadeye itiraz ederek, hisselerinin yarısından fazlasını Ağustos ayında sattığını belirtti. Fonlarla ilgili tasfiye kararının 17 Eylül 2026 tarihinde çıktığını, eşinin de dahil olduğu başvuru sonucunda TMSF'ye gidip iade edilmesi gereken meblağı 5 Ekim tarihinde teslim ettiklerini söyledi.

Kaya, iki çocuk annesi olduğunu, çocuklarından birinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek serbest bırakılma talebinde bulundu.

Hakimliğin tutuklama gerekçesi:

Hakimlik kararında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından OZATD hisselerine ilişkin bir rapor hazırlandığı ve Tera grubunun OZATD hisselerinde şirket ve fon bazında yoğun alım gerçekleştirdiği vurgulandı. Kararda Kaya'nın Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile tanışıklığı bulunduğu, hisse yatırım sürecinde görüşmelerinin devam ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Hakimlik, OZATD hissesinin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığını, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün öncesine kadar sürdüğünü aktardı. Kararda ayrıca Kaya'nın hisselerini 16 Eylül tarihinde sattığı ve işlemin piyasada satış yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği, satış bedelinin aynı gün hesabına geçtiği belirtildi. Normalde takas süresi iki iş günü sürerken bu işlemde ödemenin virmanla aynı gün yapılmış olması dikkat çekici bulundu.

Hakimlik, yatırımın ilk kez yapıldığı iddiasına rağmen miktarın yüksek olması, Tera yöneticileriyle irtibat ve tasfiye kararından bir gün önceki işlem zamanlamasının birlikte değerlendirilerek hisse fiyat hareketleri ve tasfiye kararının önceden bilindiği şüphesini güçlendirdiğini ifade etti. Dosyadaki delillerin tamamı toplanmamış olduğundan, serbest kalması halinde delilleri karartma ve kişilere baskı kurma ihtimali ile adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

Dosyada geçen iddialar arasında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları bulunuyor; hakimlik tutuklama kararında bu şüphelerin kuvvetli olduğuna hükmetti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Benim borsayla hiçbir işim olmadı"