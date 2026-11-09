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Bursa'da otelde anlık dikkatsizlik hırsızlığa dönüştü: bilgisayar saniyeler içinde çalındı

Bursa Osmangazi'de bir otelde kimliği belirsiz kişi, otel sahibinin önündeki bilgisayarı saniyeler içinde alıp kaçtı; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da otelde anlık dikkatsizlik hırsızlığa dönüştü: bilgisayar saniyeler içinde çalındı

Olayın gelişimi:

Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs içeriye küfür ederek ve koşar adımlarla girdi. Doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yönelen şüpheli, saniyeler içinde cihazı alıp otelden uzaklaştı.

Otel sahibi, ne olduğunu anlamadan bilgisayarının gözleri önünde çalındığını görüp hemen şüphelinin peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamaca sırasında şüpheli koşarken dengesini kaybedip yere düştü; düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

Görüntüler ve mağdurun ifadesi:

Olay anı, otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin hızlı hareketi, otelden çıkışı ve düşme anı net şekilde görülüyor. Mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

Otel çalışanı, "içeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 - 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık" ifadelerini kullandı.

Polis, çaldığı bilgisayarla kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA’DA BİR OTELE KÜFÜR EDEREK GİREN ŞÜPHELİ, OTEL SAHİBİNİN ÖNÜNDE BULUNAN BİLGİSAYARI SANİYELER...

BURSA’DA BİR OTELE KÜFÜR EDEREK GİREN ŞÜPHELİ, OTEL SAHİBİNİN ÖNÜNDE BULUNAN BİLGİSAYARI SANİYELER İÇİNDE ÇALARAK KAÇTI. NE OLDUĞUNU ANLAYAMADAN BİLGİSAYARININ ÇALINDIĞINI GÖREN OTEL SAHİBİ, ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN KOŞTU. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN OLAYDA, KAÇARKEN YERE DÜŞEN ŞÜPHELİ, ÇALDIĞI BİLGİSAYARI DA KIRDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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