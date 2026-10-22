Başmakçı'da hayvan kimliklendirmede mikroçip dönemi

Başmakçı'da evcil hayvan kayıt ve kimliklendirme çalışmaları

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Uygulamada evcil hayvanlara mikroçip takılarak kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor ve hayvanların kayıt sistemine girişleri sağlanıyor.

uygulama yöntemi:

Çalışmalar, teknik personelin saha uygulamalarıyla ilerliyor. Evcil hayvanlara küçük ve tescilli mikroçipler yerleştirilerek her bireye ait kimlik bilgileri dijital ortama kaydediliyor. Bu işlem sayesinde hayvanların anılan veri tabanında izlenebilirliği ve kimlik bilgilerinin güncelliği sağlanıyor.

çalışmanın amaçları:

Projenin temel hedefleri arasında izlenebilirlik sağlamak, hayvan kimlik bilgilerinin eksiksiz ve güncel tutulmasını temin etmek ile sorumlu hayvan sahipliği bilincinin artırılması yer alıyor. Kayıtlı veriler, gerektiğinde hayvanların sahiplerine ulaşılması ve sağlık-takip kayıtlarının tutulmasına da imkan verecek şekilde düzenleniyor.

yerel uygulamanın önemi:

Başmakçı'daki kimliklendirme çalışmaları, yerel düzeyde hayvan sağlığı yönetimini kolaylaştırırken kaybolma veya karışma durumlarında çözüm sürecini hızlandırıyor. İlçe genelinde sürdürülen uygulama, kayıt sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunuyor ve sahip bilinçlendirmesini destekliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE EVCİL HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KİMLİKLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.