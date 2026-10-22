Şehrin turizm haritası çiziliyor: Bursa 2027'e hazırlanıyor

toplantı ve amaç:

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini, kentin uzun yıllardır eksikliği olarak görülen ve kamu yatırımlarına yön verecek üst ölçekli Bursa Turizm Master Planı oluşturdu.

uzman heyet ve çalışma süreci:

Master planın hazırlanması sürecinde, Kapadokya Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Arş. Gör. Fatıma Tüzzehra Albayrak’tan oluşan uzman akademik heyet ağırlanarak kapsam sunumları yapıldı. Sunumları Doç. Dr. Halil Burak Sakal ile Prof. Dr. Bilgehan Gülcan gerçekleştirdi. Heyet, kent paydaşlarıyla saha araştırmaları ve istişare toplantıları yürüterek planı şekillendirecek; çalışmanın yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülüyor.

kapsam ve öncelikler:

Çalışma, Bursa’ya özel somut eylem planı üretecek şekilde tasarlandı. Plan; kültürel miras, gastronomi, İznikin inanç turizmi, termal kaynaklar, Uludağın dört mevsim değerlendirilmesi, ulaşım ve dijital pazarlama gibi geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Ayrıca, Türkiye’deki başarılı şehir örnekleri incelenerek Bursa koşullarına uygun stratejik modeller geliştirilecek.

Hazırlanacak stratejik belge, şehirdeki kamu kurumlarının 2027 yılı ve sonrasında hayata geçireceği tüm turizm yatırımlarında temel rehber işlevi görecek şekilde konumlandırılacak.

ortak akıl ve şehir vizyonu:

Toplantıda konuşan Birlik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası alanlarından Hanlar Bölgesi’ne, Uludağ’dan termal kaynaklara, gastronomiden İznik’in inanç mirasına kadar eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, bütüncül ve bilimsel verilere dayalı bir yol haritası ihtiyacını belirterek master planın kentin turizm potansiyelini yılın tamamına yayma, sürdürülebilirliği sağlama ve turizm gelirlerini kent geneline yayma hedeflerine hizmet edeceğini ifade etti.

Planlama sürecinin paydaş katılımıyla yürütülmesi ve akademik veriye dayalı karar mekanizmaları ile uygulama dönemi arasındaki köprünün kurulması, Bursa’nın turizmde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

TARİHİ, KÜLTÜREL, GASTRONOMİK VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİYLE TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLAN BURSA, TURİZM STRATEJİSİNDE YENİ VE TARİHİ BİR ADIM ATIYOR. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA