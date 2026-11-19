Başmakçı'da veda töreni:

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde görev süresinin sona ermesi üzerine kaymakam Merve Bayri, ilçe kaymakamlığı personeliyle bir araya gelerek vedalaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Bayri, ekibiyle tek tek tokalaşıp helallik istedi.

Birlik ve hizmet vurgusu:

Bayri, görev süresi boyunca ilçeye sunulan hizmetlerde ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. Sözleri arasında şu ifadeler yer aldı: "Görevim boyunca Başmakçılı vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için hep birlikte gayret gösterdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdiğiniz özveri, gayret ve kamu hizmetlerine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışma ve aile hayatınızda başarılar, sağlık ve esenlikler dilerim."

Personelin teşekkürleri ve kapanış:

Kaymakamlık personeli, Bayri'ye ilçeye yaptığı hizmetler, yürüttüğü projeler ve yapıcı yönetim anlayışı için teşekkür etti ve yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Program, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ DOLAYISIYLA KAYMAKAM MERVE BAYRİ, KAYMAKAMLIK PERSONELİYLE BİR ARAYA GELEREK VEDALAŞTI.