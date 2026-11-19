Operasyonun ayrıntıları:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bölgede nadir uygulanan kapalı ayak bileği tendon ve bağ ameliyatları ilk kez başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonlar, Op. Dr. Volkan Tutuş ve Op. Dr. Erol Günen tarafından yapıldı ve arka ayak bileği bölgesinde sık görülen problemlere yönelik ileri cerrahi teknikler kullanıldı.

Müdahaleler sırasında özellikle Fleksor Hallucis Longus tendonuna girilerek tenosinovit (tendon kılıfı iltihabı) oluşturan dokular kamera eşliğinde temizlendi. Küçük kesilerden girilen kamera sistemi sayesinde tendon ve çevre dokular ayrıntılı şekilde görüntülendi ve iltihabi oluşumlar minimal invaziv yöntemlerle çıkarıldı.

Hastanın durumu ve uygulanan yöntem:

Tedavi edilen hasta, daha önce kar sporlarıyla uğraşan bir snowboard sporcusuydu ve uzun süredir ayak bileği iç tarafı ile arka bölümde yürürken ve spor yaparken şiddetli ağrı şikâyeti bulunuyordu. Cerrahi öncesinde ilaç ve fizik tedavi gibi konservatif yöntemler değerlendirildi; şikâyetlerin devamı üzerine kapalı cerrahi (tenoskopi ve posterior ameliyat) seçildi.

Bu yaklaşımda açık ameliyata kıyasla daha küçük kesi yapılıyor, görüntüleme ile hedeflenen bölgeye ulaşılıyor ve tendon kılıfı içindeki iltihabi dokular temizleniyor. Sonuç olarak hastanın hareket kabiliyeti korunurken iyileşme süreci de hızlanabiliyor.

Bölge için önemi ve hedefler:

Op. Dr. Volkan Tutuş ve Op. Dr. Erol Günen, bu ameliyatların Batı Karadeniz ve Karadeniz Ereğli bölgesinde az sayıda yapıldığını belirterek, bunun bölge sağlık hizmetleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sağlık ekibi, amaçlarının ileri düzey ortopedik tedavilere hastaların kendi bölgelerinde ulaşabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Operasyonların başarıyla tamamlandığı bildirildi ve hastanın takip süreci planlandı.

Sonuç: Karadeniz Ereğli'de uygulanan bu kapalı cerrahi yöntem, özellikle spor yapan ve aktif yaşam süren kişilerde görülen ayak bileği tendon ve bağ sorunları için bölgesel bir tedavi imkânı yarattı ve ileri düzey ortopedik bakımın yerelde erişilebilirliğini artırdı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, BÖLGEDE NADİR UYGULANAN KAPALI AYAK BİLEĞİ TENDON VE BAĞ AMELİYATLARI İLK KEZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OP. DR. VOLKAN TUTUŞ VE OP.DR.EROL GÜNEN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, DAHA ÖNCE KAR SPORLARIYLA UĞRAŞAN BİR SNOWBOARD SPORCUSU DA AMELİYAT EDİLDİ.