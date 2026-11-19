Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM sunumu: dış politika öncelikleri ve bölgesel adımlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı kapsamlı sunumda Türkiye’nin dış politikasındaki ana öncelikleri, bölgesel ilişkilere verilen önemi ve 2027 bütçe planlamasını paylaştı. Fidan, 2026 boyunca yürütülen diplomatik girişimler ile Türk dış politikasının etkinliğinin artırıldığına dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığının devralınması, Balkan Barış Platformu ve Afrika, Asya ile Latin Amerika ile yeni ortaklıkların tesis edildiğini vurguladı.

Filistin, Gazze ve uluslararası çabalar:

Fidan, Filistin meselesinin dış politikanın öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirtti. Gazze’deki insani trajedinin durdurulması, soykırım iddialarının önlenmesi ve yeniden inşa çalışmalarına başlanmasının Türkiye için temel hedefler olduğunu ifade etti. Buna göre Türkiye, bölgedeki ülkeler ve uluslararası ortaklarla işbirliğini sürdürerek 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti hedefini takip etmeye devam edecek.

Suriye’ye yaklaşım ve SDG entegrasyonu:

Suriye’ye ilişkin açıklamasında Fidan, ülkenin bölge için istikrar kaynağı olması gerektiğini vurguladı. Buna bağlı olarak devlet otoritesinin ülke genelinde hakim kılınmasına destek verdiklerini, SDG’nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye Hükümeti’ne destek sağladıklarını belirtti. Halk Meclisi seçim sürecinin tamamlanmasının ve yasama faaliyetlerinin başlamasının olumlu adımlar olduğunu söyleyen Fidan, Kürtlere tanınan hak ve özgürlüklerin ülke içindeki istikrarı güçlendirmek açısından önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca Suriye’de Türkmenler dahil tüm kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi düzeni desteklediklerini ifade etti.

Sincar, Başika ve Irak ile yeni bir dönem:

Irak ile ilişkilerin enerji, ulaştırma ve su altyapısı başta olmak üzere derinleştirildiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024’teki ziyareti ve Başbakan Zeydi’nin 28 Temmuz ziyaretinin ikili işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Enerji ve altyapı projelerinin kısa sürede hayata geçirilmesine öncelik verileceğini belirten Fidan, Kalkınma Yolu Projesi gibi stratejik projelere desteğin sürdüğünü ifade etti.

Fidan, özel olarak Sincar’daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti’nin adımlarından memnuniyet duyduklarını ve Irak’ın atacağı somut adımlara paralel olarak Başika’daki faaliyetlerin kademeli biçimde sonlandırılması konusunda varılan mutabakatın iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiğini açıkladı. Ayrıca Irak’taki Türkmen soydaşlara her alanda destek sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.

Güney Kafkasya, Ermenistan ve Azerbaycan ilişkileri:

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar için yürütülen çabalara değinen Fidan, Ermenistan ile normalleşme sürecindeki ilerlemenin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki eşgüdümlü yaklaşım sayesinde bölgesel umutları güçlendirdiğini belirtti. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik barışçıl tutumunun memnuniyetle karşılandığını söyleyen Fidan, 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışına dayanan stratejik ortaklığın bölgede istikrarı güçlendirdiğini ifade etti. Hedefin, barış anlaşmalarıyla Güney Kafkasya’nın ‘istikrar ve refah vizyonu’ ile anılan bir bölgeye dönüşmesi olduğu kaydedildi.

Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz politika yaklaşımı:

Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalog odaklı politikanın sürdürüleceğini belirtirken, iki taraflı iyi komşuluk ve işbirliği anlayışının önemine vurgu yaptı. Kıbrıs konusunda ise Türkiye’nin, Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeğini vurgulayarak Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği, Kanada ve uluslararası girişimler:

AB ile ilişkilerde önceliklerin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, 'Made in EU' inisiyatifine dahil edilme, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması ve AB güvenlik mekanizmalarının NATO’yu tamamlayıcı nitelikte olması olduğunu belirten Fidan, AB’nin stratejik irade göstermesi halinde ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlayabileceğine inandığını söyledi. Ayrıca Kanada ile ilişkilerin 'Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseltildiğini ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanacağının altını çizdi.

Bütçe, sayıştay raporu ve uluslararası atamalar:

Bakanlık bütçesine dair bilgi veren Fidan, 2025’e tahsis edilen 40,2 milyar liranın 36,9 milyar lirasının harcandığını ve bütçe gerçekleşme oranının %91,7 olduğunu bildirdi. 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile Bakanlığa 64,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü açıkladı. AB Başkanlığı için 18 milyar lira, Türk Akreditasyon Kurumu için 636 milyon lira ve Türkiye Ulusal Ajansı için 16,8 milyar lira gibi ödenek kalemleri de Komisyon onayına sunulmuş durumda.

Sayıştay denetimlerine ilişkin Fidan, 2025 Sayıştay Denetim Raporu’nun Bakanlıkla ilgili kısmında mali rapor ve tablolara ilişkin herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmadığını ve raporda mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi verdiğinin belirtildiğini aktardı.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin değerlendirmeleriyle toplantı devam etti. Fidan’ın konuşması, Türkiye’nin bölgesel istikrar arayışları, çok boyutlu dış politika ve uluslararası temsil alanındaki atılımlarına ilişkin somut adımları ortaya koydu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "SİNCAR’DAKİ PKK MEVCUDİYETİNİN TASFİYESİNE YÖNELİK IRAK HÜKÜMETİ’NİN ADIMLARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ" DEDİ.