Nazilli Belediyesi Yeşil Mahalle'de çalışmalara başladı:

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de kapsamlı bir bakım programı başlattı. Ekipler, mahalledeki yeşil alanların düzenli kullanımı ve bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla ot biçme, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan ot, dal ve benzeri atıklar toplanarak alanlardan uzaklaştırılıyor, böylece ortak kullanım alanlarının temiz ve düzenli kalmasına özen gösteriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Mahalle genelinde uzayan otların biçilmesi, bakım gerektiren ağaçlarda budama işlemlerinin yapılması ve parklarda temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi uygulamanın temel bileşenlerini oluşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapılan bakımın bitki sağlığını destekleyeceğini ve yeşil alanların mahalle sakinleri tarafından daha güvenli ve konforlu şekilde kullanılmasını sağlayacağını belirtiyor. Ekipler, belirlenen öncelikler doğrultusunda alanları sistemli şekilde ele alıyor ve ortaya çıkan atıkları usulüne uygun olarak topluyor.

belediye başkanının açıklaması:

Dr. Ertuğrul Tetik, yürütülen çalışmayla ilgili olarak, "Yeşil Mahallemizde ot biçme, ağaç budama ve yeşil alan bakımı çalışmalarımıza başladık. Hemşehrilerimizin temiz, düzenli ve bakımlı bir çevrede yaşaması için çalışıyoruz. Parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakımını yaparak bu alanları hep birlikte korumayı önemsiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başlatılan bakım uygulamaları, mahalledeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirli aralıklarla devam edecek ve yetkililer, çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik planlamalar yapmaya devam edeceklerini vurguluyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ, YEŞİL MAHALLE’DE OT BİÇME, AĞAÇ BUDAMA VE YEŞİL ALAN TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.