Sivas’ın turizm potansiyeli Ankara’da sektörle buluştu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Sivas Valiliği iş birliğinde yürütülen turizm tanıtımı, 12 Kasım 2026 tarihinde Ankara’da turizm profesyonelleriyle paylaşıldı. "Keşfin Yeni Adresi Sivas" temasıyla düzenlenen buluşmada kentin tarihî ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, termal kaynakları ve gastronomi değeri öne çıkarıldı.

tanıtımın odak noktaları:

Etkinlikte Sivas’ın farklı turizm türlerini bir arada sunan potansiyeline vurgu yapıldı. Katılımcılara, kentteki tarihî yapılar ve kültürel mirasın yanı sıra termal tesisler ve bölgesel mutfağın turizm ürünlerine dönüştürülmesi yolunda yürütülen çalışmalar aktarıldı. Sunum ve görüş alışverişleri, sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

programın hedefleri:

Toplantıda ORAN’ın 2026 Yılı Orta Anadolu’yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı hakkında bilgi verildi. Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan programın, bölgenin turizm değerlerini daha görünür kılmak; bölgeye düzenlenen yeni turların sayısını artırmak, konaklama sürelerini uzatmak ve mevcut turların sürekliliğini sağlamak hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Programın, turizm profesyonellerinin bölgeye yönelik konaklamalı tur paketleri geliştirmesini destekleyen yönleri detaylandırıldı.

katılımcılar ve iş birliği fırsatları:

Etkinlik, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, kurum temsilcileri ve turizm profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti. Sivas Valiliği ile ORAN arasındaki iş birliği çerçevesinde düzenlenen buluşma, kentin turizm değerlerinin doğrudan sektörle paylaşılmasına ve yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırladı. Toplantıda katılımcı görüş ve önerileri alınarak, Sivas’ın turizmde daha etkin tanıtılması için somut iş birliği imkânları değerlendirildi.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE SİVAS VALİLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN TURİZM ÇALIŞMALARI, ANKARA’DA TURİZM PROFESYONELLERİYLE PAYLAŞILDI. BULUŞMADA, SİVAS’IN TURİZM DEĞERLERİNİN YANI SIRA 2026 YILI ORTA ANADOLU’YU KEŞFET ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI.