geliş ve beklenen rozet töreni:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti Genel Merkez binasına giriş yaptı. Yeni Parti’den istifa eden Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Başkanvekili Büşra Özdemirin genel merkeze gelişleri parti yetkilileri tarafından takip edildi.

toplantı detayları:

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın başkanlığında saat 14.00'te AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında yapılacak. Toplantıda Erdoğan tarafından Yüceer ve Özdemir'e rozet takılması bekleniyor.

Her iki ismin genel merkeze gelmesi, partide yakın zamanda resmi katılım sürecinin tamamlanacağı beklentisini güçlendiriyor. Gelişmenin ardından parti kanadından ve yerel yönetim çevrelerinden gelecek açıklamalar takip edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi