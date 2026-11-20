Başmakçı kaymakamlığına atanan yeni yönetici göreve başladı

İçişleri Bakanlığı onayıyla Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine görevlendirilen Ahmet Turan Gel, ilçedeki mesaisine başladı.

karşılama ve ilk değerlendirme:

Göreve başlamasının ardından ilçe kurum amirleri ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Gel, ilçenin genel durumu ve yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin ilk bilgileri aldı. Yapılan brifingde idari işleyiş ve hizmetlerin mevcut durumu değerlendirildi.

planlanan ziyaretler ve saha incelemeleri:

Kaymakam Ahmet Turan Gel’in önümüzdeki günlerde ilçe içindeki kurumları ziyaret ederek devam eden projeleri, altyapı ve sosyal hizmetleri yerinde incelemesi ile vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNE GÖREVLENDİRİLEN KAYMAKAM AHMET TURAN GEL, GÖREVİNE BAŞLADI.