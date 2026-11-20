duruşmada yaşananlar:

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen Gold Emlak davasında, aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla 49 kişinin mağdur olduğu öne sürüldü. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yapılan duruşmada tutuklu sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.

müşteki beyanları:

İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla bağlanan müşteki Mehtap M., sanık Ahmet Kağan İçağası tarafından kendisine ait olmayan bir evin satıldığını, tapunun teslim edilememesi üzerine farklı bir ev daha satıldığını ve o evin de tapusunun verilemediğini anlattı. Müşteki, satış sözleşmesi yapılan dairelerin üzerinde icra borçlarının bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

sanık savunmaları ve mahkeme başkanının uyarısı:

Tutuklu sanık Ahmet Kağan İçağası, mağtekilerin taleplerini güncel değer üzerinden talep ettiklerini, bunun nedeniyle ödeme yapmakta zorlandığını ve tutuklu olduğu için tüm mağdurların parasını ödeyemediğini söyledi. Bu savunmanın ardından mahkeme başkanı sanık ve avukatına yönelik olarak, mağdur ettiği kişilere umut vererek yeniden mağduriyet yaşatılmaması gerektiğini vurguladı.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Y. ise savunmasında, kendisinin Ahmet tarafından farklı biçimlerde tanıtıldığını, Ahmet'in kendisini bazılarına ortağı, bazılarına muhasebecisi, bazılarında da elemanı olarak gösterdiğini belirterek bu sıfatları kabul etmediğini söyledi. Mehmet Fatih Y. ayrıca kendisini de mağdur ve masum olarak tanımladı.

Dava dosyasında daha önce 305 yıl 7'şer ay hapis cezaları verildiği, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılama yapıldığı bildirildi. Şirketin resmi sahibi olduğu belirtilen sanık Ahmet Kağan İçağası'nın annesi Yasemin İ. de tutuklu olarak yargılanıyor.

Duruşma süreci devam ediyor ve mahkeme, taraf beyanlarını değerlendirip delil durumuna göre karar verecek.

GOLD EMLAK MAĞDURLARI (ARŞİV)