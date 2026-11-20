İstanbul'un yeni konut hamlesi: Arnavutköy'de üretim ve istihdam dalgası

İstanbul genelinde başlatılan 100 bin sosyal konut programı, hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hem de inşaat ve bağlantılı sektörlerde önemli bir canlanma yaratmayı hedefliyor. Arnavutköy'de havadan çekilen görüntülerde inşaat sahalarındaki ilerleme net biçimde görülüyor; bazı binalarda dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Arnavutköy'de son durum:

Projede çalışmanın yoğun olduğu Arnavutköy sahalarında yeni yapı blokları yükseliyor. Bölgede planlanan Sazlıdere Köprüsü gibi altyapı yatırımları tamamlandığında, hem ulaşım kolaylaşacak hem de bölgeye doğrudan yeni istihdam ve ticari hareketlilik gelmesi bekleniyor. Havadan görüntüler, inşaat takviminde kayda değer bir ilerleme olduğunu gösteriyor.

Sektöre ve piyasalara etkisi:

Marmara İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Karakılınç projeyi, maliyet ve finansman zorlukları yaşayan inşaat sektörü için fırsat olarak nitelendiriyor. Karakılınç'a göre 100 bin konut demek demirden çimentoya, mobilyadan nakliyeye, elektrikten diğer yapı malzemelerine kadar 200’den fazla alt sektörün doğrudan veya dolaylı biçimde etkilenmesi anlamına geliyor; bu da binlerce işletme için yeni iş imkânı demek.

Konut arzının artmasının piyasayı rahatlatabileceğini vurgulayan Karakılınç, projenin finansman koşullarının da önemine işaret etti. Söz konusu uygulamalarda öne çıkan koşullar arasında yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade olanakları bulunuyor. Bu düzenlemelerin, özellikle başlangıçtaki finansman yükünü hafifleterek orta ve uzun vadede piyasa dengelenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Karakılınç ayrıca, projelerin sadece konut sektörü için değil, ülke ekonomisi açısından istihdam ve üretim tarafında da önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin aynı zamanda 15 bin kiralık konut uygulamasıyla birlikte yürütülmesinin İstanbul'daki barınma sorununa, özellikle gençler ve yeni evlenen çiftler açısından olumlu etkiler yapabileceğini ifade etti.

Dernek başkanı, bu konut hamlesini özel sektör için rekabet unsuru olarak görmek yerine yeni yatırımlar için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi ve kamu-özel sektör iş birliğiyle konut üretiminin sürdürülebilir hale gelmesinin temenni edildiğini ekledi. Projenin tamamlanması halinde, hem vatandaşların daha güvenli ve depreme dayanıklı konutlara erişimi kolaylaşacak hem de üretim zincirinde geniş bir canlanma meydana gelecektir.

Sonuç olarak, Arnavutköy merkezli bu uygulama, inşaat takvimindeki ilerleme, planlanan altyapı yatırımları ve uygulanan finansman modelleriyle İstanbul'da ekonomik ve sosyal açıdan çok boyutlu etkiler yaratması beklenen kapsamlı bir hamle olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA HAYATA GEÇİRİLEN 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN, HEM VATANDAŞLARIN EV SAHİBİ OLMASINI KOLAYLAŞTIRMASI HEM DE İNŞAAT SEKTÖRÜNE HAREKETLİLİK KAZANDIRMASI BEKLENİYOR. ARNAVUTKÖY'DE HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN KONUT İNŞAATLARINDA ÇALIŞMALARIN HIZLA İLERLEDİĞİ, BAZI BİNALARIN DIŞ CEPHELERİNİN TAMAMLANDIĞI GÖRÜLDÜ.