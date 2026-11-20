Akciğer kanserinde sigaranın ötesinde riskler

Akciğer kanseri denince ilk akla gelen neden sigara olsa da bu tek başına tüm tabloyu açıklamıyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı değerlendirmede hastalığın gelişiminde sigaranın yanı sıra asbest, hava kirliliği ve radon gazının da giderek daha belirgin rol oynadığını vurguladı. Metintaş, tanı sürecinin doğru ve ayrıntılı yapılmasının tedavi başarısı için hayati olduğunu belirtti.

asbest, hava kirliliği ve radon:

Asbest lifsi bir mineral olup, tarihsel ve mesleki maruziyetlerde önemli bir kanserojen kaynak olarak biliniyor. Prof. Dr. Metintaş, asbest ile sigaranın birlikte bulunduğu durumlarda kanser riskinin daha da arttığını ifade etti. Hava kirliliğinde bulunan çok küçük partiküller akciğerin en uç bölgelerine kadar inebiliyor ve uzun süreli maruziyet akciğer kanseri riskini yükseltiyor. Radon gazı ise topraktan gelen doğal bir radyasyon kaynağı; bazı yörelerde yüksek düzeylerde bulunabiliyor. Metintaş, yapılaşma öncesinde radon ölçümlerinin yapılmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

belirti, tanı ve biyopsi kafa karışıklıkları:

Akciğer kanserinde erken uyarı işaretlerinin fark edilmesi tanıyı hızlandırıyor. Öksürüğün karakterinde değişme, öksürükle kan gelmesi, hızla gelişen hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, yeni başlayan nefes darlığı, iştah ve kilo kaybı ile açıklanamayan halsizlik önemli belirtiler arasında sayılıyor. Prof. Dr. Metintaş, özellikle sigara içenler ve geçmişte asbeste maruz kalanların bu belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Tanı sürecinde uygulanan biyopsiyle ilgili toplumda yaygın yanlış inanışlar olduğuna değinen Metintaş, bu düşüncenin tedaviyi geciktirdiğini söyledi. Metintaş, biyopsi kanseri yaymaz uyarısında bulunarak bu kaygıyla tanıdan kaçınmanın hastalığın ilerlemesine neden olabileceğini vurguladı. Doğru ve hızlı tanı sayesinde erken evrede tam iyileşme şansı yakalanabildiğini, ileri evrede ise hastalığın uzun süre kontrol altında tutulabildiğini hatırlattı.

tedavide kişiye özel yaklaşımlar ve seçenekler:

Akciğer kanseri tedavisinde artık tek tip bir yol izlenmiyor. Metintaş, günümüzde kemoterapi, tirozin kinaz inhibitörleri olarak bilinen akıllı ilaçlar, immünoterapi, radyoterapi ve cerrahi gibi seçeneklerin mevcut olduğunu belirtti. Tedavi planları hastanın genetik ve moleküler özelliklerine göre kişiye özel düzenleniyor; bu yaklaşım sayesinde her hastaya aynı tedavi uygulanmıyor ve daha hedefe yönelik sonuçlar alınabiliyor.

Kemoterapinin öneminin azalmadığına da değinen Metintaş, bu ilaçların kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini ve tek başına ya da diğer tedavilerle birlikte kullanılabildiğini ifade etti. Yan etkilerin ilaç tipine, doza ve kişisel özelliklere göre değiştiğini, bulantı kontrolü ve yakın takiple pek çok yan etkinin hafifletilebildiğini söyledi.

Metintaş son olarak ileri evre akciğer kanserinde seçeneklerin tamamen tükenmediğini belirterek amaçlarının hastalığı kontrol altına almak, yaşam süresini uzatmak ve hastanın yaşam kalitesini korumak olduğunu aktardı. Hastalar için hedefin, mevcut seçenekler arasından kendisine en uygun yolun belirlenip birlikte uygulanması olduğunu vurguladı.

PROF. DR. MUZAFFER METİNTAŞ