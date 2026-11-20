Merkezefendi başkan vekilinden nakil kararına tepki

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğanın Kocabaş Ceza İnfaz Kurumundan Antalya"ya sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada kararın yarattığı hukuki ve insani sonuçlara dikkat çekti.

hukuki sürece ilişkin değerlendirme:

Bartal, kararın "Şeniz Başkanımızın ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın Antalya Cezaevine nakledilmesi, hukuki süreci daha da zorlaştıran ve ailelerini ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakan bir karardır" sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, naklin avukatlarıyla görüşmelerini ve savunma hazırlıklarını güçleştirdiği vurgulandı ve bu tür uygulamaların yargı sürecinin şeffaflığı ile savunma hakkını zedeleyebileceği ifade edildi.

aile ve insani boyut:

Bartal, kararın yalnızca hukuki değil aynı zamanda aileleri için önemli insani sonuçları da bulunduğunu belirtti. Açıklamada, anne ve babasından uzak kalacak Reşat Çınar ile Şeniz Doğan’ın sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin içinde bulunduğu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği söylendi. Bartal, yargılama sürecinin "kişilerin savunma hakkını zorlaştıran değil, güvence altına alan bir anlayışla yürütülmesi" gerektiğini kaydetti.

Son olarak Başkan Vekili, hukukun temel ilkeleri, insan hayatı ve aile bağlarının gözetilerek söz konusu nakil kararından bir an önce dönülmesini beklediklerini bildirdi.

TUTUKLANAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN’IN ANTALYA’YA NAKLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ OSMAN BARTAL, "ŞENİZ BAŞKANIMIZIN VE EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN’IN ANTALYA CEZAEVİNE NAKLEDİLMESİ, HUKUKİ SÜRECİ DAHA DA ZORLAŞTIRAN VE AİLELERİNİ AĞIR BİR MAĞDURİYETLE KARŞI KARŞIYA BIRAKAN BİR KARARDIR" DEDİ.