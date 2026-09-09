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Başsavcı Kapağan'dan rektör Ulusoy'a tebrik ziyareti ve iş birliği vurgusu

Başsavcı Gökhan Kapağan, BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'u tebrik etti; görüşmede üniversite-kamu iş birliği önceliği paylaşıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başsavcı Kapağan'dan rektör Ulusoy'a tebrik ziyareti ve iş birliği vurgusu

Başsavcıdan tebrik ziyareti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'u rektörlük makamında ziyaret ederek yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kapağan, Ulusoy'u tebrik ederek başarı temennilerinde bulundu.

Görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, BEUN'un Zonguldak'ın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine yaptığı katkıları değerlendirdi. Görüşmede özellikle üniversite-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve üniversitenin sahip olduğu akademik birikimin şehir ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Rektörün açıklamaları:

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversitenin geçmişine ve misyonuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: Bir asırlık köklü geçmişi, güçlü akademik birikimi, nitelikli mezunları ve öğrencileriyle adından gururla söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak şehrimizin gelişimine ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Üniversiteler yalnızca akademik bilgi üreten veya öğrencilerini meslek hayatına hazırlayan kurumlar değildir. Akademik kurumlar olarak üniversiteler; bulundukları şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan yükseköğretim kurumlarıdır. Nitekim bu anlayış doğrultusunda kamu kurumlarımızla güçlü iş birliği içerisinde çalışmayı, Üniversitemizin sahip olduğu akademik birikimi şehrimizin ihtiyaçları ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda daha etkin şekilde ortaya koymalıyız. Bu düşüncelerle nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Sayın Başsavcımıza teşekkürlerimi sunuyor; kendilerine sağlık, huzur ve başarı diliyorum.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÖKHAN KAPAĞAN, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN)...

ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÖKHAN KAPAĞAN, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. AHMET ULUSOY’U MAKAMINDA ZİYARET EDEREK YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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