Başsavcılığın itirazıyla iki gazeteci hakkında ev hapsi kararı

soruşturma ve ilk karar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

başsavcılığın itirazı ve yeni tedbir:

Başsavcılığın söz konusu karara yaptığı itirazı değerlendiren nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki isim hakkında imza şartı yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kararla, her iki gazetecinin adli kontrol tedbiri imza atma yerine ev hapsi olarak değiştirildi.

Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi