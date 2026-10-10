Burdur'da üç aracın karıştığı kazada can kaybı ikiye yükseldi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde Perşembe öğle saatlerinde Taşpınar Kavak yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre üç araç çarpıştı; kaza bölgesine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen ağır yaralı bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ve ilk müdahaleler:

Edinilen bilgiye göre kazaya karışan araçların plakaları 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 olarak kaydedildi. Kazada 16 TK 812 plakalı araçta bulunan Musa Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Uğur Yalçın ağır, B.Ç. ve A.Ç. ise hafif şekilde yaralandı. Diğer iki araçta bulunan H.Ş., G.Ş., S.C. ve A.R.A. da kazada hafif yaralananlar arasında yer aldı.

Hastanede yaşanan gelişme ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Uğur Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2 oldu. Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri yetkililerce sürdürülüyor.

BURDUR’UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI VE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ DE 2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ.