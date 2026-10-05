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Baştabya nikâh bahçesi çiftlerin en özel anlarını ücretsiz kaydediyor

Baştabya Nikâh Bahçesi hizmete açıldı; Esenler'de nikâh kıyan tüm çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi sunuluyor ve tüm görüntüler çiftlere teslim ediliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Baştabya nikâh bahçesi çiftlerin en özel anlarını ücretsiz kaydediyor

Yeni merkez çiftlerin hizmetinde:

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Baştabya Nikâh Bahçesi, ilçe sakinlerinin nikâh işlemleri ve törenleri için yeni bir adres olarak hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu açılış sonrası ilk çiftleri ağırlayan merkez, törenlerde çekilen fotoğraf ve videoları çiftlere hediye ederek hatıraların kalıcılaşmasını sağlıyor.

ilk tören ve isimler:

Merkezin ilk nikâh törenlerinden biri Esmanur ve Burak Pehlivan çiftinin nikâhı olarak gerçekleşti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, genç çiftin nikâhını kıyarak törene katıldı ve bu özel ana eşlik etti.

amaç ve uygulama:

Baştabya Nikâh Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında yürütülen destekler çerçevesinde çiftlerin yanında olmayı amaçlıyor. Merkezde dünyaevine giren tüm çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti veriliyor; çekimler tören sonrası çiftlere teslim edilerek anıların saklanması sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, merkezin sadece bir nikâh mekânı olmanın ötesinde, çiftlerin en mutlu günlerini kalıcı bir hatıraya dönüştürecek bir hizmet sunduğunu belirtiyor. Göksu da yaptığı açıklamada, nikâhı kıydığı çiftlerin bu anlarını ölümsüzleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Baştabya Nikâh Bahçesi’nin Esenler için hayırlı olmasını diledi.

Yeni merkez, ilçede nikâh töreni planlayan çiftlere hem mekân hem de görsel kayıt desteği sunarak kayıtlı ve profesyonel bir hizmet vadediyor. Törenlerde çekilen fotoğraf ve videoların çiftlere teslim edilmesi uygulaması, maliyet endişesi olmadan hatıraların korunmasını mümkün kılıyor.

Baştabya Nikâh Bahçesi, ilerleyen dönemlerde de Esenler’deki çiftlerin en özel anlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek şekilde planlanıyor ve belediye yetkilileri merkezin kullanım koşulları ile randevu süreçleri hakkında bilgi verileceğini açıkladı.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, ESMANUR VE BURAK PEHLİVAN ÇİFTİNİN NİKÂHINI...

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, ESMANUR VE BURAK PEHLİVAN ÇİFTİNİN NİKÂHINI KIYDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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