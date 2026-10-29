Bayram turu: Bodrum sokaklarında nostalji ve off-road buluşması

Bayram konvoyu Bodrum'da buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet’in 103. yılı etkinlikleri kapsamında klasik otomobiller ve arazi araçlarından oluşan bir konvoy şehir turu yaptı. Etkinlik, Bodrum Motorsporları Spor Kulübü tarafından organize edildi ve sabah saatlerinde Gümbet Kavşağı’nda bir araya gelen araçlarla başladı.

Konvoyun rotası:

Türk bayrakları ve süslemelerle donatılan araçlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent merkezine doğru ilerledi. Grup, Belediye Meydanı güzergahını takiben kentin simge noktalarından Değirmenler mevkiinde sürüşünü tamamladı. Güzergâh boyunca sürücülerin kornaları eşliğinde halk ve turistler alkışlayarak destek verdi; etkinlik sonunda Değirmenler mevkiinde toplanan katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulüp başkanının açıklamaları:

Bodrum Motorsporları Spor Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada kulübün, Cumhuriyet’in 103. yılını kutlamak amacıyla konvoy düzenlediğini belirtti. Taşlıdağ, "Bodrum Motor Sporları Spor Kulübü olarak atamızın bize miras bıraktığı Cumhuriyetin 103. yılını kutlamak için kulüp üyeleri yönetim olarak konvoy yaptık" dedi ve kaymakam ile emniyet müdürüne teşekkür etti.

Taşlıdağ, organizasyona yaklaşık 30-35 araç katıldığını; aralarında 1941 model bir aracın bulunduğunu, kulübün off-road olması nedeniyle modellere çok takılmadıklarını, grubun 1941 ile 2025 model araçları bir arada barındırdığını ifade etti. Sözlerini "Motor sporları kardeşliktir diyoruz" diyerek tamamladı.

ARAZİ ARAÇLARIYLA BAYRAM KUTLAMASI