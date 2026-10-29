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Hürmüz Boğazı'nda yasaklı geçiş iddiası: tanker mayına çarptı

İran, Hürmüz Boğazı'nda yasaklı bölgede geçen bir petrol tankerinin mayına çarpıp yangın çıktığını bildirdi; DMO üç geminin mayına çarptığını iddia etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hürmüz Boğazı'nda yasaklı geçiş iddiası: tanker mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker iddiası

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazının doğu kesiminde, 'yasaklı ve tehlikeli bölge' olarak nitelendirilen güzergahta ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını ve gemide yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada tankerin hareketsiz kaldığı kaydedildi.

İran'ın açıklamasında öne çıkanlar:

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadelerine atıfta bulunularak, 'Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı’nın asılsız iddialarından cesaret alarak yasaklı ve tehlikeli bölgelerden koordinasyonsuz şekilde geçmeye çalışan gemilere kapalıdır. Yüksek riskli bölgelerdeki bu koordinasyonsuz hareketler, gemiler ve mürettebatlarının güvenliği için ciddi riskler oluşturmaktadır ve oluşturmaya devam edecektir' denildi.

Yetkililer, geminin adı, bayrağı ve işletmecisine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi; olayla ilgili gemiden yükselen dumanların bulunduğu görüntüler paylaşıldı.

DMO'nun iddiaları ve İHA'ya ilişkin açıklama:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise aynı gün yaptığı başka bir açıklamada, radar ve navigasyon sistemlerini kapatan ve uyarıları dikkate almayan üç tankerin izinsiz şekilde boğazın güney güzergâhından çıkmaya çalışırken mayınlara çarptığını ve gemilerde yangın çıktığını bildirdi.

DMO ayrıca bölgedeki elektronik harp faaliyetleri kapsamında, ABD’ye ait olduğu belirtilen MQM-170 tipi keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

İran Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki &quot;yasaklı bölgede&quot; ilerleyen bir...

İran Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki "yasaklı bölgede" ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve olay sonucunda gemide yangın çıktığı bildirildi.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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