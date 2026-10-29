Marmaris'te deniz araçları bayram coşkusunu artırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla iki askeri gemi halka açıldı. TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı ve TCSG-310 Sahil Güvenlik botu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

gemi ve iskelenin konumu:

TCG I. İnönü (S-360), Denizaltı Filosu Komutanlığı adına Marmaris Cruise Port Limanı'nda ziyaretçilerini ağırladı. Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG-310 ise Marmaris Belediye İskelesi'nde sergilendi. Ziyaretler sırasında halk, deniz araçlarını yakından inceleme ve görevli personelle konuşma fırsatı buldu.

resmî ziyaretler ve kutlamalar:

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya de her iki gemiyi ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Kaymakam Kaya, personelin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve halkla sohbet ederek bayram sevincine ortak oldu. Ziyaretler, hem resmi temsil hem de toplumsal katılım açısından dikkat çekti.

Etkinlikler, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarını daha yakından tanıma imkânı sundu. Denizaltı ve sahil güvenlik botunun sergilenmesi, Marmaris'teki 29 Ekim coşkusuna görsel ve duygusal bir boyut ekledi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve yetkililerin katılımı, kutlamaların hem yerel halk hem de kurumlar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu gösterdi. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu tür ziyaretler, denizcilik unsurlarının toplumla buluşmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA HALKIN ZİYARETİNE AÇILAN TCG I. İNÖNÜ DENİZALTISI İLE TCSG-310 SAHİL GÜVENLİK BOTU VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKTİ. MARMARİS KAYMAKAMI NURULLAH KAYA DA HER İKİ GEMİYİ ZİYARET EDEREK PERSONELİN VE VATANDAŞLARIN CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.