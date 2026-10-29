Bozdoğan’da cumhuriyet 103 yaşında: gençlik, şiir ve birlik görüntüsü

kutlama programı ve katılımcılar:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, ilçe stadyumunda düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle kutlandı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sise rağmen kutlamalara Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanında hem resmi program hem de halkın izleyiciliği yüksek bir coşku gözlendi.

okulların katkısı ve gösteriler:

Kutlama programına ev sahipliği yapan Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde ilçedeki 10 okul törene katıldı. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet temalı şiirler seslendirip hazırladıkları sahne gösterileriyle ilgi topladı. Hazırlanan etkinlik serisi, törene gelen vatandaşlarca ilgiyle izlendi ve tören boyunca gençlerin performansları programın en canlı bölümlerinden biri oldu.

kaymakamın mesajı:

Törende konuşan Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Cumhuriyet’in kazandırdığı değerleri ve bu değerlerin toplum için taşıdığı önemi vurguladı. Sözen konuşmasında Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in tarihsel önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak devam edeceğini belirtti. Konuşmasında şunları ifade etti:

Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış ve bu zafer, milletimizin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’le taçlandırılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturarak demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin dayanağı olmuştur. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Zaferlerle dolu mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman milletimiz, huzur ve birlik beraberlik içerisinde Atamızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatacaktır. Atamızın, ‘Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ sözünden hareketle tek bir dakika yorulmadan, bıkmadan, usanmadan müspet ilmi kendimize rehber edinerek bilimde, sanayide, sporda, sanatta, kültürde, eğitimde ve sağlıkta en ufak bir zafiyet göstermeye hakkımız yoktur. Muasır medeniyetler seviyesinin en tepesine çıkmak Atamızın bizlere vasiyetidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde ülkemizin dört bir yanından, herhangi bir çocuk, doktor, öğretmen, hakim, savcı, kaymakam, vali olma hayali kurup bunu gerçekleştirme şansına sahiptir. Büyük bir gururla söylüyorum ki nesiller boyunca Nazilli’de çiftçilik yapmış, ilkokul mezunu bir ailenin evladı olarak bugün sizlere Bozdoğan Kaymakamı olarak hitap etmenin en derin sevinci ve heyecanı içerisindeyim. Gençler, sözlerime Büyük Atatürk’ün bir sözüyle son vermek istiyorum: ‘Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır’

Konuşmasının devamında Sözen, Cumhuriyet’in fırsat eşitliğini vurgulayarak kendi yaşam öyküsünden verdiği örnekle bu ilkenin somut sonuçlarını katılımcılara aktardı.

etkinlikler, kortej ve ödüller:

Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri tören sırasında takdim edildi. Başarılı öğrenciler, Cumhuriyet’in 103. yılında ödül alma mutluluğunu yaşadı. Ayrıca kortej yürüyüşü sırasında Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı; balonların oluşturduğu renkli görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören, öğrencilerin şiirleri ve gösterileriyle devam ederek Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anılarak sona erdi. Kutlamalar boyunca vurgulanan ortak mesaj birlik, beraberlik ve Cumhuriyet’in genç kuşaklara emanet edilmesiydi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, YOĞUN KATILIM VE BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLARKEN, BOZDOĞAN KAYMAKAMI HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN’İN CUMHURİYET’İN SUNDUĞU FIRSAT EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLERİ TÖRENE DAMGA VURDU.