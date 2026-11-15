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Batı İran'da rafineri işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 16 yaralı

Abdanan ile Dehloran arasındaki yolda gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı; bazı yaralıların durumu ağır.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batı İran'da rafineri işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 16 yaralı

Kaza ve olay yeri:

İran'ın batısında, Irak sınırına yakın Abdanan ile Dehloran arasındaki bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye acil kurtarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve yetkili açıklamaları:

IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve yetkililerin can kaybının artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık ekipleri tedavi ve stabilizasyon çalışmaları yürütüyor.

hastane sahnesi ve aile tepkileri:

Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının üzüntü ve feryatları kameralara yansıdı. Hastanelerde acil servisler ve personel, hem tedavi hem de yakınların bilgilendirilmesi için yoğun mesai yapıyor.

trafik güvenliği perspektifi:

İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu tür kazalar, ülke genelinde yol güvenliği ve işçi taşımacılığı uygulamalarının incelenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

İran’ın batısında gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını...

İran’ın batısında gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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