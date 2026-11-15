Batı İran'da rafineri işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 16 yaralı

Kaza ve olay yeri:

İran'ın batısında, Irak sınırına yakın Abdanan ile Dehloran arasındaki bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye acil kurtarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve yetkili açıklamaları:

IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve yetkililerin can kaybının artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık ekipleri tedavi ve stabilizasyon çalışmaları yürütüyor.

hastane sahnesi ve aile tepkileri:

Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının üzüntü ve feryatları kameralara yansıdı. Hastanelerde acil servisler ve personel, hem tedavi hem de yakınların bilgilendirilmesi için yoğun mesai yapıyor.

trafik güvenliği perspektifi:

İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu tür kazalar, ülke genelinde yol güvenliği ve işçi taşımacılığı uygulamalarının incelenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

İran’ın batısında gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.