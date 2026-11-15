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Uzunköprü'de jandarmanın takibiyle 11 düzensiz göçmen ele geçirildi

Uzunköprü'de 15 Kasım 2026'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 5 ülkeden toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzunköprü'de jandarmanın takibiyle 11 düzensiz göçmen ele geçirildi

Edirne Uzunköprü'de operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışması sonucu 15 Kasım 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında hareket geçti. Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyü yolunda takibe alınan şüpheli araç kontrollü şekilde durduruldu ve araçta arama yapıldı.

yakalananların uyruk ve sayısı:

Araçta yapılan kontrolde, 4 Afganistan, 1 Özbekistan, 2 Pakistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalananların kimlik ve sağlık kontrollerine ilişkin işlemler jandarma tarafından yürütüldü.

şüpheli ve yürütülen işlemler:

Araç sürücüsünün İ.T. olduğu, şüphelinin organizatör konumunda bulunduğu ve aracın kendi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Sürücü hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltı işlemi başlatıldı ve ilgili kişiye idari yaptırım olarak 211.629 lira para cezası uygulandı. Şüphelinin adli ve idari işlemleri devam ediyor.

EDİRNE&#039;DE ARAÇTA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

EDİRNE'DE ARAÇTA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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