Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Erdemli Limonlu'da denetim yapan polise plakasız motosiklet çarptı

Erdemli Limonlu'da trafik denetimi sırasında plakasız motosikletin çarptığı polis memuru M.Y. başından yaralandı; Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdemli Limonlu'da denetim yapan polise plakasız motosiklet çarptı

Erdemli Limonlu'da denetim yapan polise plakasız motosiklet çarptı

Olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde, D-400 Karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakası bulunmayan motosikletiyle giden A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında denetimde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle düşen M.Y. başından yaralandı. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci açık olan M.Y., daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerindeki bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda denetim anındaki koşullar, motosikletin plakasız olması ve çarpmanın oluş şekli inceleniyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucunda netleşeceğini bildirdi.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİ ESNASINDA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU BAŞINDAN...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİ ESNASINDA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU BAŞINDAN YARALANDI. EKİP ARKADAŞLARININ İHBARIYA KAZA YERİNE ULAŞAN SAĞLIK EKİBİ, YARALI POLİSE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabaha karşı Bartın'da hastane çevresine düşen yıldız güvenlik kameralarına yans...
images

Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi yoğunlukta
images

Bilecik'te jandarma kades'i 49 kadının telefonuna yükledi
images

Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda 11 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erciyes'i 12 aya yaymayı hedefleyen turizm atağı

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor

Aynı parkurda, aynı nefes: annesiyle 10 kilometreyi koşan Doğu

Van'da amatör telsiz ve İHAKUT ekipleri haberleşme güvenliğini değerlendirdi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi