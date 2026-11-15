Erdemli Limonlu'da denetim yapan polise plakasız motosiklet çarptı

Olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde, D-400 Karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakası bulunmayan motosikletiyle giden A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında denetimde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle düşen M.Y. başından yaralandı. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci açık olan M.Y., daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerindeki bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda denetim anındaki koşullar, motosikletin plakasız olması ve çarpmanın oluş şekli inceleniyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucunda netleşeceğini bildirdi.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİ ESNASINDA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU BAŞINDAN YARALANDI. EKİP ARKADAŞLARININ İHBARIYA KAZA YERİNE ULAŞAN SAĞLIK EKİBİ, YARALI POLİSE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU