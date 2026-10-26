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Batman'a bölgenin tek teknoloji ve yapay zeka lisesi geliyor

Batman'a hayırsever desteğiyle bölgenin tek teknoloji ve yapay zeka lisesi kurulacak; kasımda 8 okul ve 1 kurum dahil dokuz yatırım programa alınacak.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Batman'a bölgenin tek teknoloji ve yapay zeka lisesi geliyor

Batman'da teknoloji ve yapay zeka lisesi planı

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kentte hayırsever desteğiyle bir teknoloji ve yapay zeka lisesi yapılacağını açıkladı. Ciğer, yasal prosedürlerin tamamlandığını ve yapım çalışmalarına "bugün yarın" başlanacağını belirtirken, okulun bölgedeki tek örnek olacağına vurgu yaptı.

yatırım programı ve yeni okullar:

Ciğer, ilin yatırım programına ilişkin olarak sekiz okul ve bir kurum olmak üzere dokuz yatırımın kasım ayı itibarıyla programa alınacağını söyledi. Son 3,5-4 yıllık süreçte yaklaşık 14-15 okul ve kurumun hizmete açıldığını; bu yeni yatırımların tamamlanmasıyla sayının yaklaşık 21-22 kuruma ulaşacağını aktardı. Yapılacak yatırımlar arasında özellikle Tilmerç, Tilmiz ve Çamlıtepe gibi bölgelerdeki okul ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler yer alıyor.

güvenli okul ortamı ve velilerden beklenti:

İl genelinde eğitim öğretim sürecinin başladığını hatırlatan Ciğer, Batman'da 10 binin üzerinde öğretmen ve 170 binin üzerinde öğrenci ile eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade etti. Çocukların okula güvenli gelip gitmelerinin sağlanmasının valilik koordinasyonunda öncelik olduğunu belirten Ciğer, aile, okul ve öğretmen iş birliğinin önemini vurguladı. Ciğer, velilere doğrudan çağrı yaparak "velilerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz" dedi ve çocuklardaki en ufak değişikliklerin rehber öğretmenler ve okul idareleri ile paylaşılmasını istedi.

Ciğer ayrıca sosyal medya, internet ve bilgisayar kullanımının takip edilmesinin gerektiğini; bu sürecin aile-okul-öğretmen iş birliğiyle yürütülmesi halinde problemlerin azalacağını söyledi. İl genelinde 785 eğitim kurumu bulunduğunu, bunların yaklaşık 300'ünün merkezde yer aldığını; ilçelerle koordineli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kozluk ilçesi özelinde doğal gaz dönüşümü ve bakım-onarım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ciğer, yaz döneminde 14 okulun tadilat, bakım ve onarımının tamamlandığını; ilçede bir lisenin yatırımının sürdüğünü bildirdi. Diğer ilçelerde de ihtiyaçları karşılamak üzere yatırım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAŞAR CİĞER

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAŞAR CİĞER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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