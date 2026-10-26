Üniversitede 1.630 öğrenciye İŞKUR ile iş deneyimi fırsatı

İş birliği ve başvuru takvimi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1.630 üniversite öğrencisine çalışma ve iş deneyimi imkanı sağlanacak. Başvurular 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında guc.iskur.gov.tr adresi ve İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden alınacak; son başvuru günü 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Programın kapsamı ve hedefleri:

Program, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Gençliğin Üretim Çağı GÜÇ inisiyatifi kapsamında uygulanacak. Seçilecek öğrenciler, 16 Kasım 2026 ile 11 Haziran 2027 tarihleri arasında eğitimlerine devam ederken iş ortamlarını tanıma, iş deneyimi kazanma ve mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacak. Amaç, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve mezuniyet öncesi iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına destek olmaktır.

Seçim süreci ve uygulama detayları:

Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım 2026 Çarşamba günü MCBÜ Rektörlük Seminer Salonu'nda yapılacak noter kurasıyla belirlenecek. Seçim sürecinin şeffaf şekilde yürütüleceği vurgulanırken, öğrencilerin başvurularını çevrim içi ortamda tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın gençlerin eğitim dönemindeyken çalışma hayatıyla erken tanışmalarına katkı sunduğunu belirterek, eğitimle iş deneyiminin paralel yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve yeni dönemde bin 630 öğrencinin destekleneceğini ifade etti. Tufan, programın gençlerin kariyer yolculuklarına olumlu katkı sağlamasını diledi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise bu tür iş birliklerinin öğrencilerin akademik gelişimleri yanında mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkı verdiğini vurguladı. Rektör Kibar, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemeyi ve mezuniyet öncesi daha donanımlı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti ve programın hayırlı olmasını temenni etti.

Öğrenciler için pratik bilgiler:

Programa başvurmak isteyen öğrencilere başvuru takvimi, internet adresi ve mobil uygulama bilgileri hatırlatıldı. Katılımcıların noter kurasıyla belirleneceği duyurusu tekrar edilerek, başvuru süreçlerinin eksiksiz tamamlanmasının ve kura tarihinin takip edilmesinin önemine işaret edildi.

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ GÜNSELİ KERVAN TUFAN (SOLDAKİ) VE MCBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR (SAĞDAKİ) ARASINDA İİŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.