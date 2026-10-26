Salihli'de MASKİ yöneticilerine liderlik ve diksiyon odaklı program

MASKİ yöneticileri için mesleki ve kişisel gelişim hedefli eğitim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Yönetici Akademisi (YÖNAK) programı kapsamında, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yöneticilerine yönelik kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Salihli'de düzenlenen programın odağında diksiyon, etkili konuşma, iletişim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yer aldı.

Katılımcılar ve eğitim içeriği:

Programa MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile daire başkanları katıldı. Eğitimler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Harun Baki tarafından verildi. Oturumlarda diksiyon ve etkili konuşma teknikleri, yönetim süreçlerinde iletişim pratikleri ve liderlik yaklaşımları ele alındı.

Hedefler ve değerlendirme:

Programın amacı, yöneticilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve yönetim süreçlerinde etkinliği artırmaktır. Ali Kılıç, eğitimlerin önemine vurgu yaparak emeği geçen MCBÜ yetkililerine teşekkür etti ve Salihli Belediyesinin misafirperverliğini ifade etti. YÖNAK kapsamındaki bu tür çalışmaların, kurum içinde daha etkin bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN SALİHLİ’DE DÜZENLENEN YÖNETİCİ AKADEMİSİ (YÖNAK) KAPSAMINDA MASKİ YÖNETİCİLERİNE DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA, İLETİŞİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ. PROGRAMLA YÖNETİCİLERİN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ, YÖNETİM SÜREÇLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFLENDİ.